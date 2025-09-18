Прокуратура оскаржує право власності на двоповерховий самобуд у Деснянському районі: деталі

Земельна ділянка Київською міською радою під будівництво цієї будівлі у встановленому законом порядку нікому не відводилась

Самочинно збудована будівля площею майже 2 тис. кв.м використовується приватною юридичною особою

Прокуратура через суд вимагає визнати право власності на самочинно збудоване комерційне приміщення у Деснянському районі за столичною громадою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідчими прокуратури встановлено, що на комунальній земельній ділянці площею 0,12 га у Деснянському районі міста Києва знаходиться самочинно збудована двоповерхова будівля площею майже 2 тис. кв.м, яка використовується приватною юридичною особою.

«При цьому, земельна ділянка Київською міською радою під будівництво у встановленому законом порядку нікому не відводилась, документи, що надають право виконувати будівельні роботи, не видавались та не реєструвались», – наголосили у прокуратурі.

Зважаючи на ці порушення, Київська міська прокуратура подала до Господарського суду міста Києва позов про визнання права власності на цю нерухомість за територіальною громадою столиці.

Наразі судом відкрито провадження за позовом прокуратури та призначено справу до розгляду.

Нагадаємо, Дніпровська окружна прокуратура міста Києва звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про витребування з незаконного володіння приватного товариства нежитлових приміщень в історичному центрі столиці на вулиці Інститутській, 24/7. Вартість цієї нерухомості сягає понад 13 млн грн. У прокуратурі зазначили, що це приміщення включено до об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва відповідним рішенням Київської міської ради з 2001 року. Крім того, з 2014 року воно перебувало в оренді Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Також київська міська прокуратура домоглася у Верховному Суді скасування дозволу на будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в Голосіївському районі, де розташована водонапірна вежа – об’єкт культурної спадщини.