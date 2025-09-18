Головна Київ Новини
search button user button menu button

Прокуратура оскаржує право власності на двоповерховий самобуд у Деснянському районі: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Прокуратура оскаржує право власності на двоповерховий самобуд у Деснянському районі: деталі
Земельна ділянка Київською міською радою під будівництво цієї будівлі у встановленому законом порядку нікому не відводилась
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Самочинно збудована будівля площею майже 2 тис. кв.м використовується приватною юридичною особою

Прокуратура через суд вимагає визнати право власності на самочинно збудоване комерційне приміщення у Деснянському районі за столичною громадою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідчими прокуратури встановлено, що на комунальній земельній ділянці площею 0,12 га у Деснянському районі міста Києва знаходиться самочинно збудована двоповерхова будівля площею майже 2 тис. кв.м, яка використовується приватною юридичною особою.

«При цьому, земельна ділянка Київською міською радою під будівництво у встановленому законом порядку нікому не відводилась, документи, що надають право виконувати будівельні роботи, не видавались та не реєструвались», – наголосили у прокуратурі.

Зважаючи на ці порушення, Київська міська прокуратура подала до Господарського суду міста Києва позов про визнання права власності на цю нерухомість за територіальною громадою столиці.

Наразі судом відкрито провадження за позовом прокуратури та призначено справу до розгляду.

Нагадаємо, Дніпровська окружна прокуратура міста Києва звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про витребування з незаконного володіння приватного товариства нежитлових приміщень в історичному центрі столиці на вулиці Інститутській, 24/7. Вартість цієї нерухомості сягає понад 13 млн грн. У прокуратурі зазначили, що це приміщення включено до об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва відповідним рішенням Київської міської ради з 2001 року. Крім того, з 2014 року воно перебувало в оренді Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Також київська міська прокуратура домоглася у Верховному Суді скасування дозволу на будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в Голосіївському районі, де розташована водонапірна вежа – об’єкт культурної спадщини. 

Читайте також:

Теги: прокуратура Київ суд земля забудова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки загорання травʼяного настилу на Обухівщині
20–21 серпня в Києві очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
19 серпня, 18:03
Упродовж останніх днів центр Києва перекривають через візити західних політиків
У Києві 25 серпня буде обмежено рух транспорту через візити іноземних делегацій
25 серпня, 06:35
Росія вбила четверо дітей у столиці цієї ночі
Трубопровід важливіший за вбитих Росією дітей в Україні? Сибіга різко відповів угорському міністру
28 серпня, 15:09
Затриманння чоловіка біля посольства США у Києві
Біля посольства США у Києві затримано чоловіка (фото)
3 вересня, 11:43
Юридична команда Трампа назвала справу «полюванням на відьом»
Більше $80 млн: Трампу доведеться заплатити штраф за наклеп на журналістку
9 вересня, 03:45
Вікторії Гребенюк було 32 роки
У Києві під час атаки РФ загинула жінка та її двомісячний малюк: що про них відомо
7 вересня, 17:59
До робіт залучалися близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС
Удар по Києву 7 вересня. Рятувальники завершили роботи у Святошинському районі
8 вересня, 13:34
Виставка хризантем «Знаки Зодіаку» на Співочому полі
На Співочому полі відкрилася виставка хризантем «Знаки Зодіаку» (фото)
16 вересня, 11:38
Лінія включатиме станції «Глибочицька», «Подільська», «Райдужна» та три станції у конструкціях мостового переходу
Будівництво метро на Троєщину: влада повідомила назви станцій
16 вересня, 12:26

Новини

Прокуратура оскаржує право власності на двоповерховий самобуд у Деснянському районі: деталі
Прокуратура оскаржує право власності на двоповерховий самобуд у Деснянському районі: деталі
Пес Міша, якого не пускали у метро: що зараз із твариною та чому не заспокоюються соцмережі
Пес Міша, якого не пускали у метро: що зараз із твариною та чому не заспокоюються соцмережі
На Порталі послуг з'явився новий розділ «Квартирний облік»
На Порталі послуг з'явився новий розділ «Квартирний облік»
У Києві відбудеться масштабна толока: дата і повний перелік локацій
У Києві відбудеться масштабна толока: дата і повний перелік локацій
Чоловік спалив автомобіль Тoyota, який помилково прийняв за машину кривдника
Чоловік спалив автомобіль Тoyota, який помилково прийняв за машину кривдника
Вирубування дерев на Київщині: у недбалості підозрюється інженер держпідприємства «Ліси України»
Вирубування дерев на Київщині: у недбалості підозрюється інженер держпідприємства «Ліси України»

Новини

На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua