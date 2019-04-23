Площу Шевченка в Києві огорнув густий дим: горіли МАФи (фото, відео)



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Рятувальники годину боролися з вогнем Фото: Інформатор

Робота пожежних ускладнювалася через неробочі гідранти

У вівторок, 23 квітня, на вулиці Вишгородській, 69 у Києві сталася пожежа: горіли два кіоски.

Виклик на лінію «101» надійшов близько 06:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, вогонь охопив споруди на площі 50 квадратних метрів. Коли на місце прибули рятувальники, то клуби диму виривалися з усіх щілин і з'являвся відкритий вогонь. Кіоски були закриті, всередині нікого не було.

Гострою проблемою для рятувальників стала нестача води. Поблизу місця події не працювали чотири гідранти. Але вогнеборцям вдалося знайти джерело води.

Також електрики довгий час не могли знеструмити споруди.

Стовп диму можна було побачити здалеку, також біла хмара огорнула найближчі двори. Лише до 7:02 пожежу вдалося локалізувати, а до 7:06 ліквідувати.

Обійшлося без постраждалих.

На місці працювали чотири одиниці основної та спеціальної техніки, а також 18 чоловік особового складу. Крім цього, чергували медики та патрульні.

Заїзд на вулицю Вишгородську з площі Шевченка був ускладнений через велике скупчення спецтранспорту.

Подробиці інциденту з'ясовуються.