Подільський міст у Києві буде повністю відкрито для руху: відома дата

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Основні роботи на об’єкті загальною протяжністю 10 км вже завершено
фото: Віталій Кличко/Facebook

Від Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів буде відкрито по чотири смуги в кожному напрямку, а далі – по дві

У суботу, 23 серпня, на Подільському мостовому переході буде повністю відкрито рух усіма смугами в обох напрямках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка

Повідомляється, що від Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів буде відкрито по чотири смуги в кожному напрямку, а далі – по дві. Ці смуги призначені для автомобілів, громадського транспорту та велосипедистів. Також для проїзду відкриють обидві частини новозбудованого тунелю.

За словами Віталія Кличка, на об’єкті загальною протяжністю 10 км вже завершили основні роботи. Зокрема, облаштували велосипедні доріжки, смуги для громадського транспорту, встановили додатковий світлофор на перетині з вул. Центральна Садова. Крім того, повністю облаштовано транспортно-пересадковий вузол для пасажирів швидкісного трамваю та міської електрички. Наразі на обʼєкті завершують деякі технічні роботи.

Дорожній рух Подільським мостом через Дніпро зі з’їздом на вул. Петра Вершигори в напрямку просп. Романа Шухевича було частково відкрито 1 грудня 2024 року. Це дозволило значно прискорити сполучення між Троєщиною та центром міста. 

Нагадаємо, Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно заступника директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», який допустив переплату 3,5 млн грн за пісок та будівельну техніку під час будівництва Подільського мосту. За словами слідчих, йдеться про роботи із влаштування земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова.

Раніше Подільська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівника генпідрядної організації, яка будує столичний Подільський міст. Правоохоронці встановили, що під час робіт витрати на оренду спецтехніки та обладнання була завищена на кілька десятків мільйонів гривень. У прокуратурі стверджують, що відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи, витрати на оренду цієї техніки та обладнання завищено понад 24 млн грн.

