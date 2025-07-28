У Дарницькому районі розгорнуто штаби для допомоги постраждалим під час атаки РФ: адреси

Внаслідок удару в одному з під'їздів будинку вибито вікна та пошкоджено скління балконів з третього по 11 поверхи

На місці атаки протягом дня продовжуватимуть працювати служби та фахівці Дарницької РДА

Цієї ночі столиця знову зазнала ворожої атаки дронів. Основні пошкодження зафіксовано у Дарницькому районі, де постраждала житлова 25-поверхівка та прилегла територія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голосу Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

За словами голови КМВА, внаслідок удару в одному з під'їздів будинку вибито вікна та пошкоджено скління балконів з третього по 11 поверхи. Окремі вікна повилітали й в інших частинах будівлі. Також постраждали двір та автомобілі, припарковані поруч з будинком.

Найбільш трагічним наслідком атаки є зростання кількості постраждалих, зазначив Ткаченко.. За оновленими даними, вісім людей отримали поранення, четверо з них госпіталізовані. Серед постраждалих – дівчинка, якій за місяць буде три роки, з різаною раною. Дитині надають медичну допомогу.

Тимур Ткаченко наголосив, що росіяни «цинічно вкотре запускають ворожі ударні БпЛА по цивільних об'єктах, по наших людях». Він закликав киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та завжди прямувати до укриттів. «Майно можна відновити, але людські життя і здоров'я – це втрати непоправні. Маємо мінімізувати ці ризики всіма способами», – підкреслив Ткаченко.

На території Дарницького району розгорнуто два штаби для допомоги постраждалим внаслідок нічної атаки ворога.

Основний штаб допомоги постраждалим

Адреса: вул. О. Кошиця, 11.

Телефони для довідок: (044) 563-86-91, (068) 147-32-06.

Додатковий штаб допомоги

Адреса: вул. Є. Чавдар, 1.

Телефони для зв'язку: (044) 563-86-91, (068) 147-32-06.

Голова КМВа зауважив, що на місці атаки протягом дня продовжуватимуть працювати служби та фахівці Дарницької РДА. Першочергові заходи допомоги людям координує голова району Олександр Ковтунов.

Нагадаємо, під час нічної атаки російських терористів на Київ постраждала багатоповерхівка у Дарницькому районі.

❗️Кадри потрощеної багатоповерхівки в Дарницькому районі Києва



Нагадаємо, внаслідок нічної атаки РФ там постраждали 8 людей, зокрема, 3-річна дитина отримала осколкові поранення. pic.twitter.com/c5izVsdCf4 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 28, 2025

За даними Нацполіції, ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівки з шостого по 11 поверхи, внаслідок чого пʼять осіб отримали осколкові поранення. Серед постраждалих дворічна дівчинка, у якої різані рани стопи. Лікарі госпіталізували потерпілих.

До слова, сьогодні вночі Польща разом із союзниками піднімала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні. Зазначалось, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, зокрема в районах, що прилягають до зони загрози.