Подорожчання проїзду у приміських маршрутках Києва: де ще виросли ціни

Подорожчання проїзду склало до 5 грн

У більшості приміських маршруток Київської області проїзд подорожчав після 14 лютого.

Подорожчання проїзду склало від 2 до 5 грн. У середньому вартість проїзду зросла на 3 грн.

Як розповіли в Асоціації перевізників Київської області, проїзд подорожчав в Макарівському районі, у Броварах, частково в Києво-Святошинському та Васильківському районах.

«Подорожчання відбувається віяловим способом. Затримка з внутрішніми районами, там є кілька варіантів піднімати вартість проїзду чи ні. Ці маршрути зараз об'єднують. Наприклад, виїжджає автобус на маршрут Київ – Бровари. Перед тим, як їхати на Бровари він проїхався по району, обслужив людей, а потім вже їде на основний маршрут», – пояснив сайту «Сегодня» Олексій Павленко, голова Асоціації перевізників Київської області.

У деяких населених пунктах вартість проїзду залишилася колишньою. Але в основному це там, де у маршруток сильна конкуренція з автобусами. Або на тих напрямках, де потік пасажирів невеликий.

«У Таращі, наприклад, взагалі не буде дорожчати проїзд у маршрутках. Там його вирішили не піднімати. Напрямок дуже спірний. Тут працює багато нелегальних маршруток і великий транзит автобусів із Черкаської області», – додав Павленко.

Захмарно піднімати вартість проїзду не планують і в Обухівському напрямку. Хоча раніше збиралися.

«У питанні подорожчання проїзду у приміських маршрутках дуже багато неточностей і маніпуляцій. Але плюс три гривні – це не так критично для пасажирів в Ірпені, Обухові або в Броварах. Я сподіваюся, що це подорожчання проїзду в маршрутках буде останнім цього року. Можливо, щось зміниться навесні або загостриться ситуація з карантином. Але в цілому подорожчання не передбачається, враховуючи прогнози про вартість пального і курс долара», – додав Павленко.

Як повідомлялося, з 6 лютого на 3 гривні підвищилась вартість проїзду на приміських маршрутках Київщини, зокрема Приірпіння. Так, вартість проїзду з Ірпеня до Києва склала 20 гривень, а з Бучі до Києва – 23 грн. Однак, це не останнє подорожчання.

Нещодавно приватні перевізники повідомили, що до 1 березня в Києві ніхто піднімати вартість проїзду в столичних маршрутках не буде.

Але, за словами, директора «Трансгруп», представник Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Володимира Назаренка, у Києві у квітні проїзд в маршрутках може подорожчати на 10-20%.

Заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко заявив, що для підвищення вартості проїзду у столичному громадському транспорті є економічні підстави. Але станом на цей момент подорожчання проїзду в громадському транспорті не заплановано. Водночас, за його словами, приватні перевізники піднімуть ціну до 10-12 гривень, в залежності від маршруту.