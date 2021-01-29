Вартість проїзду в Києві: в мерії повідомили, де і на скільки зросте тариф

Вартість проїзду в муніципальному транспорті поки що не зміниться

Для підвищення вартості проїзду у столичному громадському транспорті є економічні підстави. Про це розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко, коментуючи чутки щодо подорожчання проїзду до 20 гривень.

«Зорієнтуймося в цифрах, які фігурують у засобах масової інформації. Для мене дивно, чому пишуть 16 гривень, 20 гривень – чому відразу не 40? Чи є економічні передумови для підвищення цін? Звичайно, є – ми пережили Covid-19, розуміємо, що пасажиропотік зменшився, що транспорт не працював певний час. Сьогодні є обмеження за кількістю пасажирів, що перевозяться. Є підвищення мінімальної заробітної плати. Тобто економічні передумови є», – сказав він.

Чиновник розповів, чи підніметься вартість проїзду в муніципальному транспорті.

«Чи є можливість у міської влади прийняти рішення про підняття тарифів прямо зараз? Швидше, ні, тому що ми говоримо про якусь соціальну складову і розуміємо, що 2020-й і 2021-й – це не найкращі роки в економічному плані для українців. Відповідно, станом на цей момент подорожчання проїзду в громадському транспорті не заплановано. Водночас потрібно розуміти, що якщо ми не підвищуємо тарифи, – а вони не переглядалися кілька років, – то потрібно говорити про якісь компенсатори, які будуть виділятися з міського бюджету комунальним перевізникам, щоб покрити їхні збитки. Такі компенсатори заплановані на перший квартал цього року, і швидше за все, за результатами коригування бюджету гроші будуть виділятися», – сказав Бондаренко.

Водночас на приватних маршрутках проїзд може подорожчати, зазначив він.

«За приватними перевізниками ситуація наступна. Дійсно є економічні підстави, і, на жаль, місто не може компенсувати збитки, які несуть приватні перевізники. Тому ми можемо говорити, що приватники підніматимуть ціни на проїзд. Це в їх компетенції, вони тільки інформують міську владу і дають розрахунки. Заборонити їм ми не можемо. Ми чули різні цифри, основне, що зараз фігурує, – це 10-12 гривень, в залежності від маршруту», – сказав Бондаренко.

Нагадаємо, представники приватних перевізників попередили, що у Києві знову подорожчає проїзд в маршрутках. Після локдауну тарифи зростуть до 10-12 грн.

Нещодавно приватні перевізники повідомили, що до 1 березня в Києві ніхто піднімати вартість проїзду в столичних маршрутках не буде.

Вартість проїзду у приміських маршрутках зросте вже з 1 лютого.

Кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).

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