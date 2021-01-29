  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вартість проїзду в Києві: в мерії повідомили, де і на скільки зросте тариф

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Очікується подорожчання проїзду у столичних маршрутках - Вартість проїзду в Києві: в мерії повідомили, де і на скільки зросте тариф
    Очікується подорожчання проїзду у столичних маршрутках
    Фото: Главком

    Вартість проїзду в муніципальному транспорті поки що не зміниться

    Для підвищення вартості проїзду у столичному громадському транспорті є економічні підстави. Про це розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко, коментуючи чутки щодо подорожчання проїзду до 20 гривень.

    «Зорієнтуймося в цифрах, які фігурують у засобах масової інформації. Для мене дивно, чому пишуть 16 гривень, 20 гривень – чому відразу не 40? Чи є економічні передумови для підвищення цін? Звичайно, є – ми пережили Covid-19, розуміємо, що пасажиропотік зменшився, що транспорт не працював певний час. Сьогодні є обмеження за кількістю пасажирів, що перевозяться. Є підвищення мінімальної заробітної плати. Тобто економічні передумови є», – сказав він.

    Чиновник розповів, чи підніметься вартість проїзду в муніципальному транспорті.

    «Чи є можливість у міської влади прийняти рішення про підняття тарифів прямо зараз? Швидше, ні, тому що ми говоримо про якусь соціальну складову і розуміємо, що 2020-й і 2021-й – це не найкращі роки в економічному плані для українців. Відповідно, станом на цей момент подорожчання проїзду в громадському транспорті не заплановано. Водночас потрібно розуміти, що якщо ми не підвищуємо тарифи, – а вони не переглядалися кілька років, – то потрібно говорити про якісь компенсатори, які будуть виділятися з міського бюджету комунальним перевізникам, щоб покрити їхні збитки. Такі компенсатори заплановані на перший квартал цього року, і швидше за все, за результатами коригування бюджету гроші будуть виділятися», – сказав Бондаренко.

    Водночас на приватних маршрутках проїзд може подорожчати, зазначив він.

    «За приватними перевізниками ситуація наступна. Дійсно є економічні підстави, і, на жаль, місто не може компенсувати збитки, які несуть приватні перевізники. Тому ми можемо говорити, що приватники підніматимуть ціни на проїзд. Це в їх компетенції, вони тільки інформують міську владу і дають розрахунки. Заборонити їм ми не можемо. Ми чули різні цифри, основне, що зараз фігурує, – це 10-12 гривень, в залежності від маршруту», – сказав Бондаренко.

    Нагадаємо, представники приватних перевізників попередили, що у Києві знову подорожчає проїзд в маршрутках. Після локдауну тарифи зростуть до 10-12 грн.

    Нещодавно приватні перевізники повідомили, що до 1 березня в Києві ніхто піднімати вартість проїзду в столичних маршрутках не буде.

    Вартість проїзду у приміських маршрутках зросте вже з 1 лютого.

    Кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів). 

    Читайте також:
    Теги: Київ тарифи громадський транспорт КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies