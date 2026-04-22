Теракт у Києві: захист поліцейських готує апеляції на запобіжний захід

Ірина Міллер
Патрульний поліцейський Михайло Дробницький (праворуч) з адвокатом Михайлом Баховським у Печерському райсуді Києва, де йому обирають запобіжний захід, 21 квітня 2026 року
фото: Іван Антипенко/Суспільне Новини

Адвокат: «Гроші на застави збираємо, апеляції готуємо»

У справі стрілянини в Києві 18 квітня 2026 року, де фігурують поліцейські, сторона захисту готує апеляції та збирає кошти для внесення застави. Про це повідомив адвокат поліцейських Михайло Баховський, інформує «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами адвоката, зараз йде підготовка апеляційних скарг на обраний запобіжний захід, а також збір коштів для внесення застави.

«Гроші на застави збираємо, апеляції готуємо. Про все інше ще передчасно говорити», – зазначив адвокат.

Нагадаємо, учора, 21 квітня, Печерський районний суд обрав запобіжний захід для Михайла Дробницького та Анни Дудіної – двом співробітникам патрульної поліції Києва, котрі втекли під час стрілянини. Їм призначили 60 діб під вартою з правом на заставу в розмірі 266 240 тис. грн для кожного.

Як повідомлялося, у Голосіївському районі Києва 18 квітня 2026 року чоловік відкрив на вулиці стрілянину по перехожих, а потім увірвався у супермаркет, де утримував присутніх у заручниках. Нападника ліквідували під час штурму магазину. Внаслідок стрілянини шість людей загинули і 14 поранено, серед яких дитина.  Ще один чоловік, СБУ кваліфікує розстріл цивільних як теракт.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив провести службове розслідування щодо дій поліцейських, їх вже відсторонили від виконання службових обов’язків на період перевірки. Сталося це після того, як в соцмережах опублікували відео, де двоє поліцейських тікають, коли чують постріли. Начальник Департаменту патрульної поліції України Євген Жуков подав у відставку через дії співробітників поліції під час теракту в Києві.

20 квітня стало відомо, що кількість загиблих зросла до семи – у лікарні помер двірник будинку, який закрив собою 12-річного хлопчика. Під час теракту дитина втратила батька та тітку, рідну сестру матері. Мама хлопчика перебуває у лікарні, медики вже організували їм перше побачення, але поки що лише за допомогою відеодзвінка.

 

