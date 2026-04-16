Удар по автосалонах на Степана Бандери: загинули двоє охоронців, знищено 60 машин (відео)

У результаті пожежі на парковці вигоріло близько 60 машин

Через обстріл загинуло двоє охоронців парковки, які заступили на зміну лише за годину до удару

В Оболонському районі Києва внаслідок нічної атаки 16 квітня 2026 року зафіксовано влучання по території, де розташовані кілька автосалонів. Епіцентр вибуху припав на майданчик із новими автомобілями. Про це повідомляє «Главком» із поиланням на Київ24.

За словами власників, у результаті удару вигоріло близько 60 машин, багато інших авто потрощено уламками або залишилися без скла. Також значних пошкоджень зазнали самі приміщення автоцентрів та розташована поруч АЗС, яка наразі не працює.

На цій локації через обстріл загинуло двоє охоронців, які заступили на зміну лише за годину до удару. Загиблих звали Юрій та Сергій, обом було близько 60 років. Загалом на об’єкті цієї ночі працювало четверо охоронців, двоє інших не постраждали, оскільки на момент вибуху відійшли відпочивати. Колеги згадують загиблих як привітних людей, які завжди були готові прийти на допомогу.

Наразі працівники автосалонів не можуть потрапити на свої робочі місця. Територія оточена, на місці влучання тривають слідчі дії для фіксації чергового воєнного злочину.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди. Ще понад 18 мешканців столиці отримали поранення.

До того ж внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.