Повітряна тривога у Києві тривала 10 хвилин

Можна виходити з укриттів

У Києві о 00:47 оголосили повітряну тривогу. О 01:01 повідомили про відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше стало відомо, що Володимир Путін розпорядився встановити режим тиші в зоні конфлікту. Згідно з повідомленнями, обмеження на ведення вогню діятиме з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року. Командування російських військ уже отримало накази про зупинку наступальних операцій на всіх ділянках фронту, при цьому Москва очікує на аналогічні кроки з боку Києва.

Нагадаємо, 30 березня Володимир Зеленський заявив про готовність України до різних форматів припинення вогню, зокрема і на період великодніх свят.

«Ми підтримували будь-які формати закінчення війни, ви це знаєте, але коли ти не втрачаєш гідність і незалежність нашої держави, і припинення вогню, будь-які формати, як ми вже сьогодні говорили, і повне, і енергетичне, і ми готові до припинення вогню на Великодні свята», – наголосив президент. Він також зазначив, що за короткий період перемир’я Росія не зможе суттєво посилити свої позиції.