Передвеликодні ярмарки в Києві: де купити продукти 11 квітня

У суботу, 11 квітня, напередодні Великодня, у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Мешканці столиці зможуть придбати продукти до святкового столу безпосередньо у виробників, проте в неділю торговельні майданчики будуть зачинені. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

У суботу 11 квітня ярмарки відбудуться у :

Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);

Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю 12 квітня – Великдень, ярмарки працювати не будуть.

Також зверніть увагу, що через карантинні заходи тимчасово призупинено торгівлю в Оболонському районі (вул. Петра Калнишевського, 1-5 та вул. Йорданська, 1-9) до зняття обмежень.

Окрім вуличних ярмарок, кияни можуть відвідати стаціонарні комунальні ринки, які працюють у звичному режимі:

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

