Передвеликодні ярмарки в Києві: де купити продукти 11 квітня
Фермерські продукти можна буде придбати у семи районах міста
У суботу, 11 квітня, напередодні Великодня, у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Мешканці столиці зможуть придбати продукти до святкового столу безпосередньо у виробників, проте в неділю торговельні майданчики будуть зачинені. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
У суботу 11 квітня ярмарки відбудуться у :
- Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
- Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.
У неділю 12 квітня – Великдень, ярмарки працювати не будуть.
Також зверніть увагу, що через карантинні заходи тимчасово призупинено торгівлю в Оболонському районі (вул. Петра Калнишевського, 1-5 та вул. Йорданська, 1-9) до зняття обмежень.
Окрім вуличних ярмарок, кияни можуть відвідати стаціонарні комунальні ринки, які працюють у звичному режимі:
- КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
- КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
- КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.
Нагадаємо, на столичних прилавках з’явилася перша полуниця. Поки одні супермаркети тільки готуються до сезону, інші вже пропонують як бюджетні, так і елітні варіанти.
До слова, ескалація війни на Близькому Сході може вплинути на ціни продуктів харчування в Україні, передусім на імпортні овочі. Найшвидше подорожчання може торкнутися помідорів та огірків. На ціни впливають і внутрішні фактори, зокрема підвищення курсу долара та зростання вартості пального в Україні. Це збільшує витрати на логістику та імпортні компоненти для виробництва.
