Трагедія в Києві: Зеленський повідомив деталі збройного нападу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Трагедія в Києві: Зеленський повідомив деталі збройного нападу
Володимир Зеленський відзначив мужність тих, хто допомагав на місці події – рятував поранених та сприяв поліції
фото: Офіс президента

Під час спецоперації нападника було ліквідовано

Президент України Володимир Зеленський прокоментував жахливі події в Києві, де внаслідок збройного нападу загинули та дістали поранення мирні люди. За словами глави держави, нападник, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, підпалив власну квартиру, після чого вийшов зі зброєю на вулицю та захопив заручників. Як інформує «Главком», про це президент повідомив у вечірньому зверненні.

Наразі відомо про шістьох загиблих. Чотирьох людей злочинець убив просто на вулиці, ще одного заручника застрелив під час утримання. Також у лікарні від важких поранень померла жінка. Під час спецоперації нападника було ліквідовано.

«Абсолютно, абсолютно жахлива річ – втрачати людей ось так у звичайний день у звичайному місті. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна памʼять загиблим», – наголосив Володимир Зеленський.

За даними Президента, 14 людей отримали поранення різного ступеня важкості, серед них – 12-річний хлопчик. Кількість постраждалих може зрости, оскільки люди продовжують звертатися по медичну допомогу. Чотирьох заручників вдалося врятувати завдяки діям правоохоронців.

Глава держави підкреслив, що зараз СБУ та Національна поліція розслідують усі обставини злочину. Слідчі вивчають біографію нападника, який народився в Росії та довго жив на Донеччині, а також перевіряють усі його контакти.

«Зараз з’ясовується все, що може бути про нього відомо і чому він таке наробив. Треба перевірити кожну деталь. В роботі у слідчих кілька версій. Усі його електронні пристрої, телефон, усі зв’язки будуть перевірені. Уся перевірена інформація має бути надана нашим людям», – запевнив президент.

Окремо Володимир Зеленський відзначив мужність тих, хто допомагав на місці події – рятував поранених та сприяв поліції. Також він подякував світовій спільноті за висловлені співчуття. Міністр внутрішніх справ, СБУ та генпрокурор триматимуть суспільство в курсі подальших результатів розслідування.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину, вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників.

За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.

На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей.

«Також в лікарні померла жінка, яка була серед 10 госпіталізованих, поранених стрільцем. Її особу встановлюють, жінці було близько 30 років», – додав він.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі невідомий почав стріляти в людей. Чоловік відкрив вогонь на вулиці Деміївський. На місці інциденту багато крові. 

Теги: пожежа Віталій Кличко Київ Володимир Зеленський розслідування президент поліція злочинець поранення

