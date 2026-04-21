Що відомо про двірника «дядю Сашу», який став сьомою жертвою теракту в Голосієві

Мешканці згадують двірника «дядю Сашу» як привітну та добру людину

Сьомий загиблий унаслідок теракту в Голосіїві виявився місцевим двірником – мешканці знали його як «дядю Сашу». Він помер у лікарні 20 квітня від поранень, отриманих під час масового розстрілу 18 квітня в Голосіївському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київ24.

«Дядя Саша» – так його знали у дворі – працював двірником у будинку в Голосіїві, де 18 квітня злочинець відкрив стрілянину. Мешканці згадують його як привітну та добру людину: він завжди посміхався, спілкувався із сусідами та охоче допомагав.

Кореспондентка Київ24, яка також мешкає у цьому будинку, розповіла: кожного разу, проходячи повз під’їзд, де сидів двірник, вона бачила на його обличчі посмішку і чула, як він спілкується і допомагає сусідам. «Дядя Саша» опікувався місцевим котиком. Після загибелі господаря тварина блукає двором і під’їздами – мешканці вже підгодовують кота та обговорюють, хто зможе взяти його під опіку.

😢Теракт у Києві: чоловік, який помер у лікарні від поранень, був місцевим двірником



Мешканці будинку в Голосіївському районі згадують його як дуже привітну та добру людину. Чоловік опікувався місцевим котиком, який тепер залишився сам і блукає двором. Сусіди не залишили тварину…

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. РАніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.