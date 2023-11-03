Погроза спаленням депутатці Київради Юлії Лимар. Заступник Кличка звернувся до правоохоронців (відео)

Київрада підтримала зверненняд заступника міського голови Бондаренка до правоохоронних органів через погрози та тиск на депутатів

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко відреагував на спалення опудала депутатки Київської міської ради Юлії Лимар, яка є членом постійної комісії з питань екологічної політики Київради, та повідомив про публічний депутатський запит до Головного управління Національної поліції у місті Києві щодо порушення кримінального провадження. Йдеться про дві статті ККУ: 129. Погроза вбивством та 351. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради.

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Як зазначив Бондаренко під час свого виступу на пленарному засіданні, у 2020 році він дав обіцянку бути помічником та захисником кожного депутата. «Особливо зараз цей захист потрібен, коли депутатам Київської міської ради погрожують фізичною розправою. 1 листопада 2023 року у мережі Facebook на сторінці Київського еколого-культурного центру з’явилось повідомлення про те, що в урочищі Покол активісти вказаного центру спалили опудало депутатки Київської міської ради. Повідомлення супроводжувалось візуальним рядом на якому видно опудало із табличкою депутат Київради та макетом обличчя. Поруч з опудалом перебували люди, обличчя яких ми можемо очевидно розрізнити. Найбільш цинічною є приписка до вказаного повідомлення – «чудово горить». Я звертаюсь на сьогодні до всіх притомних киян – це перебір, який виходить за межі здорового глузду», – наголосив Володимир Бондаренко.

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Заступник міського голови поставив на голосування депутатський запит до правоохоронних органів через погрозу депутатам, який підтримали 80 осіб.

Нагадаємо, у Києві активісти в урочищі Покол група людей спалила опудало депутатки Київської міської ради Юлії Лимар. Причиною такого кроку стали начебто розбіжності у позиціях щодо правил створення об'єктів створення природно-заповідного фонду.

Ймовірно, обурення екологів викликало останнє резонансне інтерв’ю депутатки, в якому вона, зокрема, пояснила, чому створення природно-заповідних фондів у столиці відбувається неналежним чином, що більше завдає шкоди, ніж приносить користі. На думку депутатки, це питання потребує врегулювання і більш зваженого підходу.

Депутатка пояснює: питання надання статусу природно-заповідного фонду на території Києва законодавчо врегульовано, але на практиці не завжди працює на користь столиці. За її словами, після створення об’єктів природно-заповідного фонду території з цим статусом ніким не охороняються та не управляються, і це завдає Києву більше шкоди, ніж користі.

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«Що відбувається після того, як створено об’єкт ПЗФ? Мають бути оформлені охоронні зобов’язання, де чітко викладені ці самі зобов’язання землекористувача щодо догляду, утримання, збереження території. У столиці ж досить часто трапляється так, що об’єкт існує ПЗФ тільки на папері. Об’єкт природно-заповідного фонду – це острівець збереження природи, так говорить закон і здоровий глузд. Однак перетворення величезних територій у Києві завдає більше шкоди, аніж користі. І часто не призводить до збереження власне природи», – вважає Юлія Лимар.

За її словами, не всі розуміють, що означає об’єкт ПЗФ і вважають, що на цій території можна влаштувати місце для дозвілля та відпочинку. Проте закон про ПЗФ забороняє ведення будь-якої господарської діяльності, у тому числі, встановлення лавочок, мангалів та інших об’єктів відпочинкової інфраструктури. Тому збільшення кількості об’єктів ПЗФ не означає автоматичного розширення площ для відпочинку та дозвілля киян.

Нагадаємо, члени постійної комісії з питань екологічної політики Київради та керівництво Київради виступили із заявами про те, що міська рада не допустить погроз та тиску на депутатів, незалежно від їх партійної приналежності. Зокрема, голова екологічної комісії Київради Денис Москаль, вважає, що спалення опудала Лимар – це «погроза не тільки конкретному депутату, але і всім членам постійної комісії».