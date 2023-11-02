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Київрада звернеться до правоохоронців через погрози спаленням депутату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Київрада звернеться до правоохоронців через погрози спаленням депутату
Група людей, які називають себе екологами, спалили опудало депутатки Київської міської ради Юлії Лимар
фото з соцмереж

Депутати Київради заявляють про «погрозу не тільки конкретному депутату, але і всім членам постійної комісії з питань екологічної політики»

Члени постійної комісії з питань екологічної політики Київради та керівництво Київради виступили із заявами про те, що міська рада не допустить погроз та тиску на депутатів, незалежно від їх партійної приналежності. Про це йдеться на сайті Київради.

Спільна заява депутатів спровокована інцидентом, що стався напередодні: група активістів, які називають себе екологами, в урочищі Покол спалили опудало депутатки Київської міської ради Юлії Лимар, яка є членом постійної комісії з питань екологічної політики Київради.

«Ми можемо не сходитися за поглядами або підходами, але ситуація, яка відбулась, виходить за межі дискусій щодо роботи та професійних напрацювань того чи іншого депутата, чи депутатки. Наразі мова йде про погрози розправи та перехід на особистості, які не можна розцінювати як тиск, бо це є прямі погрози життю людини. Я сприймала членів та членкинь Київського еколого-культурного центру нашими партнерами, ми багато разом працювали над заповіданням, але мені здається партнери так не вчиняють. Партнери можуть не сходиться поглядами, можуть дискутувати, доводити свою думку, але спалювати опудало свого опонента на березі водойми у парку – неприйнятно. Це приниження гідності людини», – заявила депутатка Євгенія Кулеба, яка є секретарем комісії Київради з питань екологічної політики.

Як зазначила депутатка Ольга Чайка, спалення опудала депутатки Київради і розгорнута кампанія цькування у соцмережах «не є демократією та перетинає будь-які межі». «Ми будемо звертатись до відповідних компетентних органів та відстоювати гідність як наших колег, так і комісії з питань екологічної політики в цілому», – додала Чайка.

Депутат Денис Москаль, голова екологічної комісії Київради, вважає, що подібні дії – це «погроза не тільки конкретному депутату, але і всім членам постійної комісії».

«Ми розцінюємо це як прямий тиск на депутата, тим паче у такий не простий для нашої країни час. Тому наша комісія буде звертатись до правоохоронних органів для надання оцінки діям цієї організації,  оскільки в подібній ситуації може опинитись кожен депутат Київської міської ради, і ми маємо цьому запобігти», – зауважив Москаль.

Група людей, які називають себе екологами, спалили опудало депутатки Київської міської ради Юлії Лимар
Група людей, які називають себе екологами, спалили опудало депутатки Київської міської ради Юлії Лимар
фото з соцмереж

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зі свого боку вже зробив публічний депутатський запит до Головного управління Національної поліції у місті Києві щодо порушення кримінального провадження за двома статтями ККУ: 129. Погроза вбивством та 351. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради.

Нагадаємо, у Києві активісти в урочищі Покол група людей спалила опудало депутатки Київської міської ради Юлії Лимар. Причиною такого кроку стали начебто розбіжності у позиціях щодо правил створення об'єктів створення природно-заповідного фонду.

Ймовірно, обурення екологів викликало останнє резонансне інтерв’ю депутатки, в якому вона, зокрема, пояснила, чому створення природно-заповідних фондів у столиці відбувається неналежним чином, що більше завдає шкоди, ніж приносить користі. На думку депутатки, це питання потребує врегулювання і більш зваженого підходу. 

Теги: екологія Київрада депутат активісти Юлія Лимар

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