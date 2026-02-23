Погрожувала підірвати відділок поліції: справу киянки передано до суду

Невдалий «жарт» про вибухівку може коштувати киянці восьми років волі – справу вже передано до суду

Після затримання киянка не змогла надати логічне пояснення своєму вчинку

Столичні правоохоронці завершили розслідування справи щодо 52-річної жінки, яка у листопаді 2025 року повідомила про намір підірвати адміністративну будівлю поліції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як повідомили правоохоронці, у листопаді минулого року жінка зателефонувала на спецлінію «102» і заявила, що має при собі гранату та збирається підірвати одну з будівель районного управління поліції. Силовики негайно перевірили об'єкт, проте жодних небезпечних предметів не виявили.

Працівники карного розшуку спільно з дільничними офіцерами того ж дня встановили особу та місце проживання заявниці. Під час обшуку в її помешканні вибухівки чи зброї не знайшли. Надати логічне пояснення своєму вчинку киянка не змогла.

Слідчі затримали зловмисницю та повідомили їй про підозру, кваліфікувавши її дії згідно ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, якщо об’єктом завідомо неправдивого повідомлення стала будівля, що забезпечує діяльність органів державної влади.

Нині обвинувальний акт скеровано до суду, обвинуваченій загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року до правоохоронців надійшло повідомлення від жінки про те, що вона мала намір підірвати гранатою адміністративну будівлю управління поліції. Інформацію негайно передали всім відповідним службам. Оперативники та дільничні офіцери поліції встановили, що повідомлення на спецлінію «102» надійшло від 52-річної міскриворізькі правоохоронці розслідують обставини вибуху гранатицевої мешканки, яка на момент дзвінка перебувала вдома.

До слова, в одній із багатоповерхівок міста. Інцидент стався 6 листопада близько 18:30 на території Металургійного району. Унаслідок вибуху загинув чоловік.





