У Києві жінка погрожувала підірвати відділення поліції гранатою

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві жінка погрожувала підірвати відділення поліції гранатою
Зловмисниці повідомлено про підозру, за невдалий «жарт» їй загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Національна поліція України/Facebook

52-річна киянка зателефонувана на лінію 102 і повідомила про намір підірвати будівлю управління поліції

Столична поліція повідомила жінці, яка погрожувала підірвати відділення, підозру. За невдалий «жарт» їй загрожує до 8 років за ґратами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

До правоохоронців надійшло повідомлення від жінки про те, що вона мала намір підірвати гранатою адміністративну будівлю управління поліції. Інформацію негайно передали всім відповідним службам.

Оперативники та дільничні офіцери поліції встановили, що повідомлення на спецлінію «102» надійшло від 52-річної місцевої мешканки, яка на момент дзвінка перебувала вдома.

Під час обстеження її оселі боєприпасів чи вибухівки не знайшли.

«Під час спілкування з правоохоронцями жінка не надала будь-яких об’єктивних причин своїм діям», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, криворізькі правоохоронці розслідують обставини вибуху гранати в одній із багатоповерхівок міста. Інцидент стався 6 листопада близько 18:30 на території Металургійного району. Унаслідок вибуху загинув чоловік.  

До слова, 5 листопада, у столичному ТРЦ Dream Town п'яний чоловік підірвав страйкбольну гранату. Потерпілих серед громадян немає.

