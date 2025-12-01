У Києві жінка погрожувала підірвати відділення поліції гранатою

Зловмисниці повідомлено про підозру, за невдалий «жарт» їй загрожує до восьми років позбавлення волі

52-річна киянка зателефонувана на лінію 102 і повідомила про намір підірвати будівлю управління поліції

Столична поліція повідомила жінці, яка погрожувала підірвати відділення, підозру. За невдалий «жарт» їй загрожує до 8 років за ґратами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

До правоохоронців надійшло повідомлення від жінки про те, що вона мала намір підірвати гранатою адміністративну будівлю управління поліції. Інформацію негайно передали всім відповідним службам.

Оперативники та дільничні офіцери поліції встановили, що повідомлення на спецлінію «102» надійшло від 52-річної місцевої мешканки, яка на момент дзвінка перебувала вдома.

Під час обстеження її оселі боєприпасів чи вибухівки не знайшли.

«Під час спілкування з правоохоронцями жінка не надала будь-яких об’єктивних причин своїм діям», – йдеться у повідомленні.

