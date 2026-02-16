Дві вантажівки застрягли у снігових заметах на Київщині

Для робіт був залучений спеціальний тягач

На території Броварського району на Київщині через сильний снігопад дві двадцятитонні вантажівки застрягли у заметах. Витягти вантажівки зі снігу допомогли поліцейські. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

«Незважаючи на численні звернення, інші служби не змогли організувати оперативну допомогу», – зазначили у поліції.

Поліцейські закликають водіїв бути обережними під час складних погодних умов фото: поліція Київської області/Facebook

Для робіт був залучений спеціальний тягач. Правоохоронці витягли фури із заметів, щоб уникнути ускладнень на дорозі.

Поліцейські закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та бути обережними під час складних погодних умов.

Раніше «Главком» писав, що у неділю, 15 лютого, у Києві почався сильній снігопад. У столиці через ускладнення погодних умов було запроваджено тимчасові обмеження для руху великогабаритного та великовантажного транспорту. Міський голова Віталій Кличко особисто виїжджав, аби перевірити роботу техніки на одному з в’їздів до столиці – зі сторони Житомира