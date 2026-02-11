На два тижні покинула вдома сина зі зламаною ногою: яке покарання загрожує горе-матері

Підліток зі зламаною ногою два тижні сидів у квартирі без їжі на столичній Оболоні

Горе-матір позбавили батьківських прав, а дитину вже всиновила інша родина

На столичній Оболоні матір на два тижні залишила безпорадного сина зі зламаною ногою у квартирі без належного догляду та їжі. Через байдужість жінки підліток потрапив до лікарні з анорексією, а справу тепер розглядатиме суд – горе-матері загрожує до двох років ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції та Київську міську прокуратуру.

Як повідомили у поліції, подія сталася в Оболонському районі столиці. Слідчі встановили, що 14-річний хлопець після важкої травми ноги був суттєво обмежений у пересуванні та повністю залежав від постійного нагляду дорослих. Попри це, 32-річна матір залишила травмованого підлітка на 78-річну прабабусю, яка через стан здоров’я не виходила з квартири та не могла забезпечити належний догляд за онуком.

За даними прокуратури, протягом двох тижнів хлопець перебував без належного догляду, їжі та засобів зв’язку.

«Мати достеменно знала про безпорадний стан сина, що він не може самостійно пересуватися, забезпечувати свої базові потреби та, у разі повітряної тривоги, залишити квартиру. Однак попри це займалась своїми справами, не з’являючись вдома», – зазначили правоохоронці.

Попередньо медики діагностували у підлітка анорексію та серйозні порушення роботи внутрішніх органів фото: Київська міська прокуратура

За даними слідства, протягом двох тижнів хлопець перебував без належного догляду та достатнього харчування, поки про ситуацію не повідомила жінка, яка випадково дізналася про умови, в яких перебувала дитина. Тоді ювенальні поліцейські спільно з соцпрацівниками вилучили дитину та помістили до лікарні, де лікарі діагностували у підлітка анорексію та серйозні розлади внутрішніх органів.

За сприяння правоохоронців матір хлопця позбавили батьківських прав, а дитину невдовзі всиновила інша родина.

Наразі, після отримання результатів усіх проведених експертиз, слідчий, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури, повідомив жінці про підозру за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України – завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років.

