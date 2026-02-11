Головна Київ Новини
search button user button menu button

На два тижні покинула вдома сина зі зламаною ногою: яке покарання загрожує горе-матері

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На два тижні покинула вдома сина зі зламаною ногою: яке покарання загрожує горе-матері
Підліток зі зламаною ногою два тижні сидів у квартирі без їжі на столичній Оболоні
фото: поліція Києва

Горе-матір позбавили батьківських прав, а дитину вже всиновила інша родина

На столичній Оболоні матір на два тижні залишила безпорадного сина зі зламаною ногою у квартирі без належного догляду та їжі. Через байдужість жінки підліток потрапив до лікарні з анорексією, а справу тепер розглядатиме суд – горе-матері загрожує до двох років ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції та Київську міську прокуратуру.

Як повідомили у поліції, подія сталася в Оболонському районі столиці. Слідчі встановили, що 14-річний хлопець після важкої травми ноги був суттєво обмежений у пересуванні та повністю залежав від постійного нагляду дорослих. Попри це, 32-річна матір залишила травмованого підлітка на 78-річну прабабусю, яка через стан здоров’я не виходила з квартири та не могла забезпечити належний догляд за онуком.

За даними прокуратури, протягом двох тижнів хлопець перебував без належного догляду, їжі та засобів зв’язку. 

«Мати достеменно знала про безпорадний стан сина, що він не може самостійно пересуватися, забезпечувати свої базові потреби та, у разі повітряної тривоги, залишити квартиру. Однак попри це займалась своїми справами, не з’являючись вдома», – зазначили правоохоронці.

Попередньо медики діагностували у підлітка анорексію та серйозні порушення роботи внутрішніх органів
Попередньо медики діагностували у підлітка анорексію та серйозні порушення роботи внутрішніх органів
фото: Київська міська прокуратура

За даними слідства, протягом двох тижнів хлопець перебував без належного догляду та достатнього харчування, поки про ситуацію не повідомила жінка, яка випадково дізналася про умови, в яких перебувала дитина. Тоді ювенальні поліцейські спільно з соцпрацівниками вилучили дитину та помістили до лікарні, де лікарі діагностували у підлітка анорексію та серйозні розлади внутрішніх органів.

За сприяння правоохоронців матір хлопця позбавили батьківських прав, а дитину невдовзі всиновила інша родина.
Наразі, після отримання результатів усіх проведених експертиз, слідчий, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури, повідомив жінці про підозру за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України – завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років. 

Нагадаємо, на Броварщині правоохоронці викрили шокуючі факти насильства у дитячому будинку сімейного типу. 50-річна жінка, яка мала опікуватися дітьми-сиротами, натомість систематично катувала їх та тримала в нелюдських умовах.  Правоохоронці встановили, що упродовж 2023-2024 років підозрювана, виконуючи обов’язки матері-виховательки дитячого будинку сімейного типу, разом з іншою наразі невстановленою особою здійснювала фізичне та психологічне насильство щодо п’ятьох дітей віком від трьох до 14 років.

Теги: дитина харчування жінка поліція Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Маріуполі атаковано ТЕЦ
Атака на Україну, блекаут в окупованому Маріуполі: головне за ніч
13 сiчня, 05:59
Через російську атаку пошкоджено приватний будинок у Запоріжжі
Атака на Україну, масштабна аварія у США: головне за ніч
20 сiчня, 05:40
За тиждень не зареєстровано летальних випадків від ускладнень Covid-19
У Києві стрімко зростає захворюваність на грип та ГРВІ: дані моніторингу
13 сiчня, 12:22
Школярку знайшли в метро: вона блукала разом із подружкою на одній зі станцій столичної підземки
У Києві 9-річні подружки зібрали валізи та вирушили в «подорож», їх розшукала поліція
17 сiчня, 19:58
Вогонь охопив окремо розташовану будівлю ресторану
У Дніпровському районі столиці горів ресторан: наслідки пожежі
20 сiчня, 09:04
Такий вигляд кафе «Під липою» мало восени 2025 року
На Андріївському узвозі будівельники розбирають найстарішу садибу (фото)
27 сiчня, 10:47
Марія Бурмака розкритикувала знесення МАФів
«Люди в цей час мали хоч якусь роботу і виторг». Співачка Марія Бурмака обурена знесенням МАФів
28 сiчня, 11:56
Спеціалізована екологічна прокуратура подала до суду 33 позови з вимогою скасувати реєстрацію прав власності та повністю знести незаконні споруди
Захоплення земель нацпарку «Голосіївський»: прокуратура вимагає знести 33 будинки
3 лютого, 09:24
Вогнеборці ліквідували пожежу на складі Roshen
Пожежу на складі Roshen ліквідовано. Відео з місця події
7 лютого, 11:42

Новини

На два тижні покинула вдома сина зі зламаною ногою: яке покарання загрожує горе-матері
На два тижні покинула вдома сина зі зламаною ногою: яке покарання загрожує горе-матері
Високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ викрито на «ухилянтській схемі»
Високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ викрито на «ухилянтській схемі»
Куди зникають стільці? Київське метро закупить нову партію сидінь для укриттів
Куди зникають стільці? Київське метро закупить нову партію сидінь для укриттів
У Києві затримано батька та сина, які за $15 тис. обіцяли виїзд за кордон
У Києві затримано батька та сина, які за $15 тис. обіцяли виїзд за кордон
Біля метро «Мінська» через морози виросли саморобні теплиці (фото)
Біля метро «Мінська» через морози виросли саморобні теплиці (фото)
Київщина: графіки відключення світла 11 лютого 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 11 лютого 2026 року

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua