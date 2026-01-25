Головна Київ Новини
У Києві загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Києві загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук
фото: МВС України

Чоловік зірвався з 20-метрової висоти

Сьогодні, 25 січня 2026 року, під час проведення критично важливих аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об’єктів столиці сталася трагедія. Загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук, який допомагав повертати світло та тепло в оселі киян після масованої атаки 24 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Олександр Питайчук виконував складні верхолазні роботи на висоті. Під час монтажу конструкцій на енергооб’єкті, пошкодженому ворожими обстрілами, він зірвався з 20-метрової висоти. Травми, отримані внаслідок падіння, виявилися несумісними з життям. Незважаючи на оперативну допомогу, врятувати 31-річного фахівця не вдалося.

Олександру був лише 31 рік. Як рятувальник-верхолаз, він належав до еліти ДСНС – людей, які володіють унікальними навичками роботи в найбільш важкодоступних місцях.

Про загибель рятувальника повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Олександ Питайчук зірвався з 20-метрової висоти. Травми виявилися смертельними. Рятувальники щодня там, де найнебезпечніше. Вони заходять у зруйновані будівлі, працюють під обстрілами, у вогні, воді та на морозі, щоб встигнути врятувати інших. Ця служба завжди пов’язана зі смертельним ризиком. І сьогодні цей ризик забрав життя нашого колеги.

«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким.

Ми ніколи не забудемо ціну, яку платять наші рятувальники заради життя інших», – висловив слова співчуття Ігор Клименко.

Нагадаємо, на фоні подолання наслідків масованої атаки 24 січня, Київ значно посилює мережу пунктів допомоги. Станом на 25 січня в столиці вже функціонують 1300 «Пунктів незламності», де мешканці можуть отримати базові послуги в умовах знеструмлення та відсутності опалення. 

МВС Київ рятувальники

