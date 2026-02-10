Головна Країна Кримінал
Чоловік кинув боєприпас у військовослужбовців ТЦК у Черкасах: яке покарання може отримати

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Чоловік кинув боєприпас у військовослужбовців ТЦК у Черкасах: яке покарання може отримати
У Черкасах за напад на військовослужбовців та правоохоронців затримали зловмисника
Поліцейські встановили особу правопорушника, ним виявився 55-річний місцевий мешканець 

У Черкасах чоловік поцілив у військовослужбовців та правоохоронців боєприпасом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр облвійськкомату.

Як повідомляється, під час здійснення заходів оповіщення в м. Черкаси в районі вулиці Олени Теліги, спільний патруль з військовослужбовців ТЦК та СП і представників Національної поліції зупинив чоловіка, який відмовився надати військово-облікові документи для перевірки.

«Він почав агресивно лаятися і кинув у бік військовослужбовців та правоохоронців боєприпас, після чого стався вибух. Тип боєприпасу наразі встановлюють експерти», – йдеться дописі облвійськкомату.

Наразі слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115 ст. 348. Йдеться про замах на умисне вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця.

Також повідомляється, що затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі. 

Нагадаємо, ТЦК масово закривають обличчя під час мобілізаційних заходів. Військовослужбовці ТЦК, які здійснювали мобілізаційні заходи, неодноразово порушували закони та права громадян України. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен розповів, що у 2025 році працівники ТЦК СП масово закривають обличчя під час мобілізаційних заходів, що є порушенням статуту та законодавства України. Це унеможливлює ідентифікацію працівників ТЦК, які порушують права громадян України.

