Поліція назвала основні причини аварій на Київщині у 2025 році

Моторошна ДТП на Здолбунівській 25 квітня 2025року: у Києві зіштовхнулися два позашляховики

У Київській області протягом 2025 року сталося понад дві тисячі дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Київщини.

«За 2025 рік на території Київської області поліцейські зареєстрували 2101 ДТП із постраждалими, у яких 241 особа загинула та 2646 осіб отримали травми», – йдеться у повідомленні.

Основні причини автопригод на Київщині:

перевищення безпечної та встановленої швидкості руху

порушення правил маневрування

порушення правил проїзду перехресть.

Загалом в Україні протягом минулого року поліцейські зареєстрували 25 934 ДТП із постраждалими. Загинуло 3249 людей, 31 898 – отримали травми.

Основні причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної та встановленої швидкості руху (40,8 % від усіх ДТП із тяжкими наслідками

порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів

порушення правил під час зміни напрямку руху

недотримання безпечної дистанції

порушення правил проїзду нерегульованих перехресть.

Серед аварій: 42,9% зіткнень, 25,7 % наїздів на пішохода, 12,7 % наїздів на перешкоду. 643 ДТП із потерпілими за рік сталися через те, що водії були напідпитку. Саме в таких аваріях загинуло 73 людей та 857 травмувалися.

Нагадаємо, 6 лютого на автошляху Київ-Одеса сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі трьох мікроавтобусів, яка призвела до людських жертв. Внаслідок зіткнення транспортних засобів на місці загинула жінка 1967 року народження. Ще двоє людей отримали серйозні травми та опинилися заблокованими всередині понівечених салонів.

Раніше повідомлялося, що у столиці поліцейські розшукали та затримали 26-річного водія, який вчинив масштабну аварію на вулиці Івана Виговського. Керманич не лише розтрощив авто, а й залишив у салоні важкопораненого пасажира, намагаючись уникнути відповідальності. Аварія сталася вночі 1 лютого. За даними слідства, водій кросовера BMW X5, рухаючись від вулиці Стеценка в напрямку проспекту Європейського Союзу, не впорався з керуванням.