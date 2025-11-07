У Кривому Розі вибухнула граната в багатоповерхівці: є загиблий

Інцидент стався 6 листопада близько 18:30 на території Металургійного району

Криворізькі правоохоронці розслідують обставини вибуху гранати в одній із багатоповерхівок міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Інцидент стався 6 листопада близько 18:30 на території Металургійного району. Унаслідок вибуху загинув чоловік. «За попередніми даними, загиблий підірвав бойову гранату. Вибух стався в одній із квартир багатоквартирного житлового будинку. Інші квартири не пошкоджено», – йдеться в повідомленні.

Уламки гранати знайдені на місці вибуху фото: Facebook/Поліція Дніпропетровської області

Правоохоронці додали, що на місце події негайно прибули слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції, вибухотехніки та фахівці криміналістичної лабораторії. Правоохоронці вилучили речові докази, які направили на експертне дослідження.

«Наразі всі обставини події встановлюються у межах відкритого кримінального провадження, розпочатого за фактом самогубства», – зазначають поліцейські.

Нагадаємо, у Київській області чоловік підірвав гранату, коли поліціянти прибули за викликом про домашнє насильство. Пʼятеро правоохоронців постраждали, а нападник загинув.

Як повідомлялося, в Дніпровському районі Києва у квартирі однієї з багатоповерхівок вибухнула граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей.

До слова, увечері, 5 листопада, в одному з торгівельних центрів міста Києва пролунав вибух. П'яний чоловік підірвав страйкбольну гранату.