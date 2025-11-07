Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Кривому Розі вибухнула граната в багатоповерхівці: є загиблий

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Кривому Розі вибухнула граната в багатоповерхівці: є загиблий
Правоохоронці розслідують кримінальне провадження, розпочате за фактом самогубства
фото: Facebook/Поліція Дніпропетровської області

Інцидент стався 6 листопада близько 18:30 на території Металургійного району

Криворізькі правоохоронці розслідують обставини вибуху гранати в одній із багатоповерхівок міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Інцидент стався 6 листопада близько 18:30 на території Металургійного району. Унаслідок вибуху загинув чоловік. «За попередніми даними, загиблий підірвав бойову гранату. Вибух стався в одній із квартир багатоквартирного житлового будинку. Інші квартири не пошкоджено», – йдеться в повідомленні.

У Кривому Розі вибухнула граната в багатоповерхівці: є загиблий фото 1
Уламки гранати знайдені на місці вибуху
Уламки гранати знайдені на місці вибуху
фото: Facebook/Поліція Дніпропетровської області

Правоохоронці додали, що на місце події негайно прибули слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції, вибухотехніки та фахівці криміналістичної лабораторії. Правоохоронці вилучили речові докази, які направили на експертне дослідження.

«Наразі всі обставини події встановлюються у межах відкритого кримінального провадження, розпочатого за фактом самогубства», – зазначають поліцейські.

Нагадаємо, у Київській області чоловік підірвав гранату, коли поліціянти прибули за викликом про домашнє насильство. Пʼятеро правоохоронців постраждали, а нападник загинув. 

Як повідомлялося, в Дніпровському районі Києва у квартирі однієї з багатоповерхівок вибухнула граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей. 

До слова, увечері, 5 листопада, в одному з торгівельних центрів міста Києва пролунав вибух. П'яний чоловік підірвав страйкбольну гранату.

Теги: граната Кривий Ріг Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: виникли пожежі
12 жовтня, 07:58
На місці події було розгорнуто намет психологічної допомоги
Рятувальники показали наслідки атаки на Дніпропетровщину (фото)
19 жовтня, 08:46
Внаслідок ворожої атаки зайнявся супермаркет АТБ
На Дніпропетровщині розгорілась сильна пожежа після обстрілу
20 жовтня, 00:57
Кадри удару по шахті на Дніпропетровщині
«Тероризм РФ розширюється»: Свириденко про обстріл шахти на Дніпропетровщині 
20 жовтня, 05:46
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Дніпропетровщині
23 жовтня, 09:13
Наразі відповідні правоохоронні органи проводять перевірку обставин
Удар по Дніпропетровщині: є втрати серед військових, триває перевірка обставин
2 листопада, 16:29
Знищено склад готової продукції та сировини в Павлограді
На Дніпропетровщині окупанти знищили склад виробника Flint
3 листопада, 15:28
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає
Удар РФ знеструмив шахти на Дніпропетровщині: під землею опинилися 2595 гірників
Вчора, 15:20
Аварійно-рятувальні роботи завершені
У Кам’янському з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло чоловіка
Вчора, 15:58

Події в Україні

Меру Москви повідомлено про підозру в пособництві агресивній війні проти України
Меру Москви повідомлено про підозру в пособництві агресивній війні проти України
У Кривому Розі вибухнула граната в багатоповерхівці: є загиблий
У Кривому Розі вибухнула граната в багатоповерхівці: є загиблий
Bloomberg пояснив, чому втрата Покровська не стане стратегічним переломом у війні
Bloomberg пояснив, чому втрата Покровська не стане стратегічним переломом у війні
Сили спеціальних операцій показали відео ураження нафтобази у Криму
Сили спеціальних операцій показали відео ураження нафтобази у Криму
Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2025 року
Втрати ворога станом на 7 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 7 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Сьогодні, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua