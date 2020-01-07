Поїзд за маршрутом Kyiv Boryspil Express зробив вимушену зупинку
В Укрзалізниці буде проведено розслідування випадку
Сьогодні, 7 січня 2020 року близько 13:30 поблизу станції Деміївська (м. Київ) поїзд, що здійснював рейс за маршрутом Київ-Пасажирський – Аеропорт Бориспіль зробив вимушену зупинку.
Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.
Як повідомляється, залізничники доклали максимум зусиль, щоб пасажири не запізнилися на літак. Їх було пересаджено в інший рухомий склад та доправлено до аеропорту.
«Також залізничники ведуть комунікацію з Крюківським вагонобудівним заводом, який є виробником рухомого складу», – зазначили в Укрзалізниці.
В Укрзалізниці буде проведено розслідування випадку та висунуті відповідні претензії заводу виробнику.
Нагадаємо, що новий поїзд був переданий виробником Укрзалізниці наприкінці грудня 2019 року.
Як повідомлялося, Укрзалізниця частково відновила рух потягів на Донбасі.
Нагадаємо, на маршрут Kyiv Boryspil Express вийшов новий український потяг