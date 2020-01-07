Поїзд за маршрутом Kyiv Boryspil Express зробив вимушену зупинку



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В Укрзалізниці буде проведено розслідування випадку

Сьогодні, 7 січня 2020 року близько 13:30 поблизу станції Деміївська (м. Київ) поїзд, що здійснював рейс за маршрутом Київ-Пасажирський – Аеропорт Бориспіль зробив вимушену зупинку.

Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.

Як повідомляється, залізничники доклали максимум зусиль, щоб пасажири не запізнилися на літак. Їх було пересаджено в інший рухомий склад та доправлено до аеропорту.

«Також залізничники ведуть комунікацію з Крюківським вагонобудівним заводом, який є виробником рухомого складу», – зазначили в Укрзалізниці.

В Укрзалізниці буде проведено розслідування випадку та висунуті відповідні претензії заводу виробнику.

Нагадаємо, що новий поїзд був переданий виробником Укрзалізниці наприкінці грудня 2019 року.

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Як повідомлялося, Укрзалізниця частково відновила рух потягів на Донбасі.

Нагадаємо, на маршрут Kyiv Boryspil Express вийшов новий український потяг