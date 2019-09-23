Кількість нещеплених дітей у закладах освіти Києва за рік зменшилася майже удвічі



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Наразі нещеплених дітей у школах Києва – 6,7%, у садочках – 9,6%, включно з учнями та вихованцями, яким вакцинація протипоказана

У садках та школах міста узагальнено інформацію про кількість дітей, які мають щеплення. Тож кількість нещеплених дітей у закладах освіти Києва за рік зменшилася майже вдвічі. Про це йдеться у повідомленні на офіційному порталі Києва.

Аналіз щеплень здійснено на підставі довідок, виданих у медичних установах батькам дітей. Наразі нещеплених дітей у школах Києва – 6,7%, у садочках – 9,6%, включно з учнями та вихованцями, яким вакцинація протипоказана.

Починаючи з минулого 2018-2019 навчального року, у закладах освіти Києва проведено широку інформаційно-роз’яснювальну кампанію серед учнів, вихованців та їхніх батьків щодо проведення імунізації проти кору. Завдяки спільним зусиллям батьківської громади, столичних освітян та медиків кількість нещеплених дітей у столичних закладах освіти за рік зменшилася майже удвічі.

Проте медики стверджують, що незважаючи на таку позитивну тенденцію, 16% нещеплених дітей, які кожного дня відвідують школи, дитячі садочки, різноманітні кружки та секції, – досить великий показник. Тож небезпека спалаху вакцинокерованих інфекційних хвороб у дитячих колективах зберігається на високому рівні.

Департамент охорони здоров’я та Департамент освіти і науки рекомендують усім батькам, діти яких ще не отримали планові щеплення, потурбуватися про здоров’я своїх дітей та здійснити процедуру вакцинації, попередньо отримавши консультацію у сімейного лікаря. Це суттєво вплине на створення колективного імунітету в цілому та убезпечить здоров’я дитини.

Звертаємо увагу батьків, що згідно із законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (статті 12 і 15) та «Про запобігання санітарного та епідемічного благополуччя населення» (стаття 27) із метою запобігання захворюванням на туберкульоз, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні профілактичні щеплення є обов’язковими.

Відповідно до ст. 15 закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.

Якщо дитина не має щеплень, батьки мають право обрати альтернативну форму навчання. Заклади освіти Києва готові забезпечити доступ до якісної освіти всім учням за індивідуальною траєкторією.

За календарем щеплень, діти до шести років повинні мати щеплення проти гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту та краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та Хіб-інфекції. У шість років дітям роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, краснухи та паротиту.