Поліцейські врятували киянина, який збирався стрибнути з дев’ятого поверху



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Правоохоронцям вдалося заспокоїти киянина та уникнути трагічних наслідків

До Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про сімейний конфлікт у квартирі на вулиці Машинобудівній. На виклик виїхала мобільна група з реагування на випадки домашнього насильства.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

По прибуттю працівники поліції зайшли до помешкання та поспілкувались із господарями-пенсіонерами, котрі проживали тут разом з донькою та її співмешканцем. Як виявилось, між ними та молодиком постійно виникають непорозуміння на побутовому ґрунті, однак підтверджених фактів насильства в цій родині немає.

Правоохоронці намагались поговорити також і з цивільним чоловіком доньки, який власне й викликав правоохоронців, однак двері в кімнату він не відчиняв.

Коли дільничний офіцер поліції все ж таки потрапив до приміщення, то побачив, що молодий чоловік сидить на підвіконні відчиненого вікна.

«Він був дуже схвильований, нікого до себе не підпускав та висловлював наміри вистрибнути з дев’ятого поверху. Ми з колегою зрозуміли, що необхідно швидко діяти, тож заспокоїли чоловіка і заволоділи його увагою, аби відвернути непоправні наслідки», - розповів дільничний.

Поліцейські спокійно та обережно розмовляли із чоловіком і через деякий час їм вдалося вмовити його злізти з підвіконня.

Згодом, поспілкувавшись із правоохоронцями, чоловік пояснив, що дуже перехвилювався та не усвідомлював, до чого може призвести його вчинок. Він подякував поліцейським та пообіцяв налагодити взаємовідносини у родині, аби уникнути конфліктів у майбутньому.