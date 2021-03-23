Поліцейського, що побив учора жінку в супермаркеті, звільнено

В поліції прореагували на резонансне відео

Поліцейського, який бив по голові відвідувачку супермаркету на вулиці Берковецькій, звільнено. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

«Вчора у засобах масової інформації з’явилася публікація з відео, де працівник поліції охорони у супермаркеті застосував силу до жінки, яка у торговому залі відмовлялася одягнути маску», – йдеться в повідомленні.

Такі ганебні дії поліцейського нічим не можуть бути виправданими. Тому за цим фактом призначено службове розслідування. Поліцейського, який застосував силу до відвідувачки супермаркету, звільнено. Також знято з посади його безпосереднього керівника та оголошено догану начальнику столичного управління поліції охорони.

Проведення ретельної перевірки подій у супермаркеті доручено співробітникам внутрішньої безпеки Нацполіції.

Як повідомлялося раніше, інцидент мав місце в магазині мережі «Ашан». Охоронець супермаркету кілька разів ударив жінку в голову. Під час одного з ударів жінка спіткнулася і впала на підлогу. Як чутно на запису інциденту, відвідувачка запевняла, що охоронець забрав у неї телефон.