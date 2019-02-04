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    Поліція Києва спростувала інформацію про обстріл офісу спілки журналістів

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    <div class="post-item__photo-author">Пошкоджене вікно офісу НСЖУ у Києві, 4 лютоогго</div> - Поліція Києва спростувала інформацію про обстріл офісу спілки журналістів
    Пошкоджене вікно офісу НСЖУ у Києві, 4 лютоогго
    Фото: kyiv.npu.gov.ua

    Інформація, що пошкодження утворилося внаслідок пострілу з вогнепальної зброї, не підтвердилася

    Поліція заперечує інформацію про обстріл вікна Київської регіональної організації Національної спілки журналістів з вогнепальної зброї. Про це в понеділок, 4 лютого, повідомляється на сайті поліції Києва

    Так, 4 лютого о 14:44 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в будівлі НСЖУ на вулиці Хрещатик пошкодили вікно. На місце події прибула слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. 

    Зі слів заявниці, подія трапилася ввечері 31 січня. Співробітниця установи помітила пошкодження у вікні, але не надала цьому значення. 

    «Сьогодні жінка звернулася до чергової частини Шевченківського управління поліції для написання заяви. Слідчо-оперативна група задокументувала факт пошкодження зовнішнього склопакета (внутрішній склопакет не пошкоджений). З місця події нічого не вилучали. Інформація про те, що пошкодження утворилося внаслідок пострілу з вогнепальної зброї, не підтвердилася. Це повідомлення зареєстроване в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції», - сказано в повідомленні. 

    Проводиться перевірка для встановлення обставин пошкодження вікна. 

    Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

     

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