Поліція Києва спростувала інформацію про обстріл офісу спілки журналістів



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Пошкоджене вікно офісу НСЖУ у Києві, 4 лютоогго Фото: kyiv.npu.gov.ua

Інформація, що пошкодження утворилося внаслідок пострілу з вогнепальної зброї, не підтвердилася

Поліція заперечує інформацію про обстріл вікна Київської регіональної організації Національної спілки журналістів з вогнепальної зброї. Про це в понеділок, 4 лютого, повідомляється на сайті поліції Києва.

Так, 4 лютого о 14:44 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в будівлі НСЖУ на вулиці Хрещатик пошкодили вікно. На місце події прибула слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції.

Зі слів заявниці, подія трапилася ввечері 31 січня. Співробітниця установи помітила пошкодження у вікні, але не надала цьому значення.

«Сьогодні жінка звернулася до чергової частини Шевченківського управління поліції для написання заяви. Слідчо-оперативна група задокументувала факт пошкодження зовнішнього склопакета (внутрішній склопакет не пошкоджений). З місця події нічого не вилучали. Інформація про те, що пошкодження утворилося внаслідок пострілу з вогнепальної зброї, не підтвердилася. Це повідомлення зареєстроване в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції», - сказано в повідомленні.

Проводиться перевірка для встановлення обставин пошкодження вікна.

Вирішується питання про правову кваліфікацію події.