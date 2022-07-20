Поліція Київщини розшукує 14-річну дівчину

Дівчина з Білоцерківщини пішла з дому і досі не повернулася

На пошуки дитини оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини

20 липня о 9:16 до поліції надійшло повідомлення про те, що неповнолітня Софія з села Рубченки що на Білоцерківщині ще вчора пішла з дому та до цього часу не повернулася.

Прикмети: зріст 155-160 см, волосся довге, пряме, русяве, очі карі, середньої статури, обличчя овальне.

Одяг: футболка сірого кольору, шорти (бриджі) сірого кольору, шльопанці фіолетового кольору. При собі мала спортивний велосипед чорного кольору.

Фотографія Софії

На пошуки дитини оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини, в тому числі працівники Білоцерківського районного управління поліції, кримінальна поліція, ювенальна превенція, кінологи.

«Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини просимо одразу повідомляти на спецлінію «102», – просить поліція.