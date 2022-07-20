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    Новини

    Поліція Київщини розшукує 14-річну дівчину

    Дівчина з&nbsp;Білоцерківщини пішла з дому і досі не повернулася - Поліція Київщини розшукує 14-річну дівчину
    Дівчина з Білоцерківщини пішла з дому і досі не повернулася
    фото від родичів дівчинки

    На пошуки дитини оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини

    20 липня о 9:16 до поліції надійшло повідомлення про те, що неповнолітня Софія з села Рубченки що на Білоцерківщині ще вчора пішла з дому та до цього часу не повернулася.

    Прикмети: зріст 155-160 см, волосся довге, пряме, русяве, очі карі, середньої статури, обличчя овальне.

    Одяг: футболка сірого кольору, шорти (бриджі) сірого кольору, шльопанці фіолетового кольору. При собі мала спортивний велосипед чорного кольору.

    Фотографія Софії

    Фотографія Софії

    На пошуки дитини оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини, в тому числі працівники Білоцерківського районного управління поліції, кримінальна поліція, ювенальна превенція, кінологи.

    «Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дитини просимо одразу повідомляти на спецлінію «102», – просить поліція.

    Теги: Софія поліція розшук
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    Поліція Київщини розшукує 14-річну дівчину