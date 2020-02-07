Поліція Київщини затримала банду грабіжників-іноземців (фото)



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Грабіжники розбили скло і викрали за автівки речі Фото: Нацполіція

Про затримання іноземців повідомлено МЗС України та посольство Грузії

На Київщині поліція затримала групу іноземців, які у селі Віта Поштова розбили скло в автівці жителя столичної області, звідки викрали планшет, мобільний телефон, документи, банківські картки та гроші.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів та допомогою системи «Безпечна Київщина» працівники Управління карного розшуку поліції Київщини затримали грабіжників у порядку ст. 208 КПК України.

Ними виявилися громадяни з країни пострадянського простору, віком 33-45 років. Встановлено, що двоє з них прибули до країни кілька днів тому. Жоден з іноземців не має посвідки на проживання в Україні.

Під час невідкладного обшуку в автівці, на якій пересувались зловмисники, поліцейські виявили та вилучили сокиру, «ломики», мобільні телефони, різні державні номери іноземної реєстрації, візитки потерпілого чоловіка та інші речові докази, які вказують на їхню причетність до пограбування у с. Віта Поштова.

Про затримання іноземців повідомлено МЗС України та посольство Грузії.

Наразі затримані перевіряються на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів на території столиці та області.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри групі чоловіків. Запобіжних захід на час досудового розслідування для них обере суд.

Також вирішується питання про скорочення терміну перебування одному з іноземців з подальшою забороною в’їзду до України строком на 5 років.

У подальшому поліцейські звернуться до Державної міграційної служби про скасування цим зловмисникам права на в’їзд в Україну після відбуття ними покарання.