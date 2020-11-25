У центрі Києва встановлять три новорічні ялинки, головну – обнесуть парканом

Головна ялинка на Софійській площі у Києві буде штучною

Засвічення головної ялинки країни може відбутися онлайн

У випадку запровадження урядом жорсткішого карантину всі новорічні події в Києві, такі як засвічення ялинки, репортажі з прикрашених локацій, транслюватимуться онлайн. Про це повідомив організатор новорічних святкувань та інших мистецьких заходів у Києві – компанія FolkUkraine – у відповідь на запит Укрінформу.

Святкування Нового року у Києві через пандемію коронавірусу відбуватиметься без концертів, масових гулянь та з дотриманням карантинних правил.

«Якщо дотримуватися правил безпеки, то вуличні святкування не несуть ніякої загрози. Це символ Нового року та традиція, яку не треба відміняти. Цього сезону ми будемо керуватися в своїй роботі виключно розпорядженнями Кабінету міністрів та головного санітарного лікаря», – зазначили в компанії.

Концертів та масових гулянь не планується. Однак на святкових локаціях розмістяться будиночки з зігріваючими напоями та сувенірною продукцією.

Організатори зазначили, що можливе огородження території головної ялинки на Софійській площі, щоб до неї підходила обмежена кількість людей.

Головна ялинка на Софійській площі у Києві буде штучною і обійдеться у 5-7 млн гривень. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців. Цього року у киян будуть одразу три новорічні ялинки: головна ялинка країни на Софійській площі, головна ялинка Києва біля Арки дружби народів та ялинка на Контрактовій площі. Організатори готують спеціальний маршрут із новорічними локаціями, який об'єднує всі три головних ялинки.

Як повідомлялося, цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь, але головна ялинка країни все-таки буде.

Цього року ялинка буде штучною. Її висота сягатиме 30 метрів, а в основі ялинки буде пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією.

Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві.