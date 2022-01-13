Поліція накрила бордель у центрі Києва (фото, відео)

До проституції злочинці втягували жінок, які потрапили у скрутне матеріальне становище

У злочинців правоохоронці вилучили зброю та наркотичні речовини

Співробітники управління міграційної поліції спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції та за силової підтримки полку поліції особливого призначення № 1 викрили та затримали злочинну групу за організацію незаконної діяльності з надання сексуальних послуг шляхом експлуатації жінок, які знаходились у скрутному матеріальному становищі. До її складу входило вісім осіб – чоловіки та жінки від 18 до 54 років. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські встановили, що жінки обслуговували клієнтів в орендованих квартирах. Вартість таких «розваг» становила 1,5-5 тис. грн.

«Проведено дев’ять обшуків за адресами надання сексуальних послуг та місцями мешкання фігурантів. У результаті вилучено зброю, 45 набоїв, поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, пакет з речовиною рослинного походження, грошові кошти у іноземній та національній валюті, мобільні телефони, комп’ютерне обладнання, банківські картки та чернетки. Речові докази направлено на проведення відповідних експертиз», – розповів начальник управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у Києві Денис Дем’янюк.

Чотирьох фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, щодо інших чотирьох збирається доказова база, аби притягнути їх до відповідальності.

Відносно жінок, які займались проституцією складено десять адміністративних протоколів за статтею 181-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (заняття проституцією).

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України (сексуальна експлуатація вчинена за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами).

Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання їм запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.