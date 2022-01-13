  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Поліція накрила бордель у центрі Києва (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    До проституції злочинці втягували жінок, які потрапили у скрутне матеріальне становище - Поліція накрила бордель у центрі Києва (фото, відео)
    До проституції злочинці втягували жінок, які потрапили у скрутне матеріальне становище
    фото: Нацполіція

    У злочинців правоохоронці вилучили зброю та наркотичні речовини

    Співробітники управління міграційної поліції спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції та за силової підтримки полку поліції особливого призначення № 1 викрили та затримали злочинну групу за організацію незаконної діяльності з надання сексуальних послуг шляхом експлуатації жінок, які знаходились у скрутному матеріальному становищі. До її складу входило вісім осіб – чоловіки та жінки від 18 до 54 років. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Поліцейські встановили, що жінки обслуговували клієнтів в орендованих квартирах. Вартість таких «розваг» становила 1,5-5 тис. грн.

    «Проведено дев’ять обшуків за адресами надання сексуальних послуг та місцями мешкання фігурантів. У результаті вилучено зброю, 45 набоїв, поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, пакет з речовиною рослинного походження, грошові кошти у іноземній та національній валюті, мобільні телефони, комп’ютерне обладнання, банківські картки та чернетки. Речові докази направлено на проведення відповідних експертиз», – розповів начальник управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у Києві Денис Дем’янюк.

    Чотирьох фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, щодо інших чотирьох збирається доказова база, аби притягнути їх до відповідальності.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Поліція накрила бордель у центрі Києва (фото, відео)
    Поліція накрила бордель у центрі Києва (фото, відео)
    Поліція накрила бордель у центрі Києва (фото, відео)
    Поліція накрила бордель у центрі Києва (фото, відео)
    фото: Нацполіція

    Відносно жінок, які займались проституцією складено десять адміністративних протоколів за статтею 181-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (заняття проституцією).

    За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України (сексуальна експлуатація вчинена за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами).

    Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання їм запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал проституція бордель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Поліція накрила бордель у центрі Києва (фото, відео)