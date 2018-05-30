Поліція перевіряє 10 осіб за фотороботом підозрюваного у вбивстві Бабченка
-
Розсилка
Справу про вбивство Бабченка спільно проводитимуть поліція та СБУ
Поліція перевіряє 10 осіб за фотороботом підозрюваного у вбивстві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка 29 травня в Києві.
Про це повідомили джерела у Національній поліції, пише Громадське.
Справу про вбивство Бабченка спільно проводитимуть поліція та Служба безпеки України.
Раніше у Національній поліції України повідомили, що розглядають основною версією вбивства журналіста Аркадія Бабченка його професійну діяльність.
Нагадаємо, Бабченка вбили ввечері 29 травня на порозі власної квартири трьома пострілами у спину.
Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві. Поліція також розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.
Читайте також: У Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Що наразі відомо