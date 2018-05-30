Поліція перевіряє 10 осіб за фотороботом підозрюваного у вбивстві Бабченка

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Фоторобот ймовірного вбивці Аркадія Бабченка

Справу про вбивство Бабченка спільно проводитимуть поліція та СБУ

Поліція перевіряє 10 осіб за фотороботом підозрюваного у вбивстві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка 29 травня в Києві.

Про це повідомили джерела у Національній поліції, пише Громадське.

Справу про вбивство Бабченка спільно проводитимуть поліція та Служба безпеки України.

Раніше у Національній поліції України повідомили, що розглядають основною версією вбивства журналіста Аркадія Бабченка його професійну діяльність.

Нагадаємо, Бабченка вбили ввечері 29 травня на порозі власної квартири трьома пострілами у спину.

Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві. Поліція також розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

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