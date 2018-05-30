  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Поліція перевіряє 10 осіб за фотороботом підозрюваного у вбивстві Бабченка

    • Розсилка
    Фоторобот ймовірного вбивці Аркадія Бабченка&nbsp; - Поліція перевіряє 10 осіб за фотороботом підозрюваного у вбивстві Бабченка
    Фоторобот ймовірного вбивці Аркадія Бабченка 

    Справу про вбивство Бабченка спільно проводитимуть поліція та СБУ

    Поліція перевіряє 10 осіб за фотороботом підозрюваного у вбивстві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка 29 травня в Києві.

    Про це повідомили джерела у Національній поліції, пише Громадське

    Справу про вбивство Бабченка спільно проводитимуть поліція та Служба безпеки України. 

    Раніше у Національній поліції України повідомили, що розглядають основною версією вбивства журналіста Аркадія Бабченка його професійну діяльність.

    Нагадаємо, Бабченка вбили ввечері 29 травня на порозі власної квартири трьома пострілами у спину.

    Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві. Поліція також розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

    Читайте також: У Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Що наразі відомо

    Читайте також
    СБУ вбивство розслідування поліція журналіст Аркадій Бабченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ