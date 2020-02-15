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    Громадян попереджають про зухвале шахрайство, яке набирає обертів на Київщині

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    Громадян попереджають про зухвале шахрайство, яке набирає обертів на Київщині

    Прокуратура Київської області попереджає про дії шахраїв, які прикриваються назвою відомства

    У прокуратурі Київщини звертаються до громадян із проханням повідомляти правоохоронні органи про отримання телефонних дзвінків та розісланих у месенджерах нібито від імені керівника прокуратури області вимог до фізичних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності, керівників органів державної влади щодо «вирішення питань» або надання коштів.

    Номери телефонів з яких надходять такі вимоги – 095-068-22-52, 099-653-37-64.

    Правоохоронці застерігають громадян в жодному разі не надсилати і не передавати кошти шахраям.

    Нагадаємо, Відділом нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру прокуратури Києва у співпраці із оперативним відділом державної установи «Київський слідчий ізолятор» викрито двох ув’язнених, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами жінки.

    Як повідомлялося, у Києві викрито шахраїв, які за $150 тис. продавали посади у владі.

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    прокуратура шахрайство Київщина
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