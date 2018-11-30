  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція повернула додому хлопчика, який збирався пройти 100 км

    • Розсилка
    Дитину передали працівникам ювенальної превенції Києва - Поліція повернула додому хлопчика, який збирався пройти 100 км
    Дитину передали працівникам ювенальної превенції Києва
    Фото: Нацполіція

    Хлопчик покинув домівку та пішки йшов з Києва в Узин - до тітки в гості

    У четвер, 29 листопада, на Київщині поліцейські повернули малолітнього, який збирався пройти пішки 100 кілометрів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    «Вчора близько 23 години завдяки небайдужому жителю смт Глеваха, оперативній та скоординованій роботі поліцейських Київщини і столиці 13-річний горе-мандрівник повернувся у родину», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    За словами хлопця, він покинув домівку та пішки йшов з Києва в Узин - до тітки в гості. А це близько 100 кілометрів на морозу.

    Тим часом про зникнення школяра вже повідомили в одне з управлінь поліції Києва.

    Дитину помітив 22-річний хлопець у Васильківському районі та одразу зателефонував на 102. Патрульні прибули на місце, поспілкувалися з підлітком та після перевірки інформації встановили, що він вже перебуває у розшуку.

    Зв’язавшись зі столичними колегами, обласні поліцейські одягли на мандрівника свій верхній формений одяг, обігріли та накормили смаколиками, а згодом передали хлопчика працівникам ювенальної превенції Києва.  

    Читайте також
    Київ діти Київщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ