Поліція повернула додому хлопчика, який збирався пройти 100 км



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Дитину передали працівникам ювенальної превенції Києва Фото: Нацполіція

Хлопчик покинув домівку та пішки йшов з Києва в Узин - до тітки в гості

У четвер, 29 листопада, на Київщині поліцейські повернули малолітнього, який збирався пройти пішки 100 кілометрів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Вчора близько 23 години завдяки небайдужому жителю смт Глеваха, оперативній та скоординованій роботі поліцейських Київщини і столиці 13-річний горе-мандрівник повернувся у родину», - йдеться в повідомленні.

За словами хлопця, він покинув домівку та пішки йшов з Києва в Узин - до тітки в гості. А це близько 100 кілометрів на морозу.

Тим часом про зникнення школяра вже повідомили в одне з управлінь поліції Києва.

Дитину помітив 22-річний хлопець у Васильківському районі та одразу зателефонував на 102. Патрульні прибули на місце, поспілкувалися з підлітком та після перевірки інформації встановили, що він вже перебуває у розшуку.

Зв’язавшись зі столичними колегами, обласні поліцейські одягли на мандрівника свій верхній формений одяг, обігріли та накормили смаколиками, а згодом передали хлопчика працівникам ювенальної превенції Києва.