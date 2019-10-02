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    На Київщині поліція розшукала зниклого чоловіка із серйозними вадами (фото)

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    Чоловік був геть мокрий і змучений - На Київщині поліція розшукала зниклого чоловіка із серйозними вадами (фото)
    Чоловік був геть мокрий і змучений
    Фото: Нацполіція

    Чоловіка за добу знайшли в лісі

    На спецлінію «102» надійшло повідомлення від матері 34-річного жителя Миронівського району про зникнення сина. Вже за добу поліція знайшла чоловіка.  

    Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, чоловік, у якого серйозні вади здоров’я, пішов з дому і не повернувся. Він хворіє на ДЦП, частково паралізований та погано розмовляє. Зі слів матері, він навіть не зміг би покликати на допомогу. 

    До пошуків залучили близько двох десятків людей: односельців, рідних, поліцейських групи реагування патрульної поліції, дільничних офіцерів, працівників карного розшуку та кінологічну службу.

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    На Київщині поліція розшукала зниклого чоловіка із серйозними вадами (фото)
    На Київщині поліція розшукала зниклого чоловіка із серйозними вадами (фото)

    Знайшли чоловіка у лісі біля невеличкої водойми. На місце викликали «швидку». Лікарі надали невідкладну медичну допомогу, після чого чоловіка відвезли додому.

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