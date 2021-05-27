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    «Розбійники з великої дороги». Під Одесою спіймали банду, яка грабувала далекобійників

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    Правоохоронці Одещини затримали розбійну групу, яка нападала на далекобійників - «Розбійники з великої дороги». Під Одесою спіймали банду, яка грабувала далекобійників
    Правоохоронці Одещини затримали розбійну групу, яка нападала на далекобійників
    Фото: Нацполіція

    Група орудувала на автошляхах деякий час і планувала нову засідку на дорозі

    В Одеській області правоохоронці встановили групу розбійників, котрі на автошляхах нападали на далекобійників. Наразі зловмисників затримано, слідчі поліції оголосили їм про підозру. Про це повідомила пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

    «Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції встановили групу «розбійників з великої дороги» з числа мешканців Одеської області, жертвами якої ставали водії великовантажних автомобілів. Нападників затримано. Слідчі поліції оголосили їм про підозру», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали інформацію щодо діяльності злочинної групи осіб, яка орудувала на автошляхах.

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    «Розбійники з великої дороги». Під Одесою спіймали банду, яка грабувала далекобійників
    «Розбійники з великої дороги». Під Одесою спіймали банду, яка грабувала далекобійників
    «Розбійники з великої дороги». Під Одесою спіймали банду, яка грабувала далекобійників
    «Розбійники з великої дороги». Під Одесою спіймали банду, яка грабувала далекобійників

    Крім того, поліція встановила, що затримані найближчим часом планували організувати на трасі чергову засідку, на цей раз на водія великовантажного автомобіля, який слідував з Одеси в Запорізьку область і мав при собі 370 тисяч гривень.

    Теги: дороги вантажівки Одещина пограбування злочинність поліція
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    «Розбійники з великої дороги». Під Одесою спіймали банду, яка грабувала далекобійників