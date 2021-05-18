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    Серйозна ДТП у центрі Києва: Toyota викинула Hyundai на тротуар (фото)

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    Від удару Hyundai вилетів на тротуар - Серйозна ДТП у центрі Києва: Toyota викинула Hyundai на тротуар (фото)
    Від удару Hyundai вилетів на тротуар
    Фото: Київ оперативний

    У ДТП постраждали три автомобілі

    У понеділок, 17 травня, на бульварі Лесі Українки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Як вдалося дізнатися від очевидців аварії, водій Hyundai повертав у двір із другої смуги і в цей момент отримав потужний удар у задню частину від автомобіля Toyota, який їхав у попутному напрямку.

    Від удару Hyundai вилетів на тротуар, де врізався у залізну огорожу, а потім ще й у припаркований Volkswagen.

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    Серйозна ДТП у центрі Києва: Toyota викинула Hyundai на тротуар (фото)
    Серйозна ДТП у центрі Києва: Toyota викинула Hyundai на тротуар (фото)
    Серйозна ДТП у центрі Києва: Toyota викинула Hyundai на тротуар (фото)
    Серйозна ДТП у центрі Києва: Toyota викинула Hyundai на тротуар (фото)
    Серйозна ДТП у центрі Києва: Toyota викинула Hyundai на тротуар (фото)
    Серйозна ДТП у центрі Києва: Toyota викинула Hyundai на тротуар (фото)
    Серйозна ДТП у центрі Києва: Toyota викинула Hyundai на тротуар (фото)

    Водій Hyundai не був пристібнутий паском безпеки. Його було госпіталізовано до лікарні.

    Лише дивом автомобіль Hyundai не зачепив пішоходів.

    Нагадаємо, 17 травня на вулиці Олени Теліги в Києві вантажівка МАЗ протаранила автомобіль Ford.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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    Серйозна ДТП у центрі Києва: Toyota викинула Hyundai на тротуар (фото)