Серйозна ДТП у центрі Києва: Toyota викинула Hyundai на тротуар (фото)

Від удару Hyundai вилетів на тротуар

У ДТП постраждали три автомобілі

У понеділок, 17 травня, на бульварі Лесі Українки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Як вдалося дізнатися від очевидців аварії, водій Hyundai повертав у двір із другої смуги і в цей момент отримав потужний удар у задню частину від автомобіля Toyota, який їхав у попутному напрямку.

Від удару Hyundai вилетів на тротуар, де врізався у залізну огорожу, а потім ще й у припаркований Volkswagen.

Водій Hyundai не був пристібнутий паском безпеки. Його було госпіталізовано до лікарні.

Лише дивом автомобіль Hyundai не зачепив пішоходів.

Нагадаємо, 17 травня на вулиці Олени Теліги в Києві вантажівка МАЗ протаранила автомобіль Ford.