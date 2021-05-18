Серйозна ДТП у центрі Києва: Toyota викинула Hyundai на тротуар (фото)
У ДТП постраждали три автомобілі
У понеділок, 17 травня, на бульварі Лесі Українки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Як вдалося дізнатися від очевидців аварії, водій Hyundai повертав у двір із другої смуги і в цей момент отримав потужний удар у задню частину від автомобіля Toyota, який їхав у попутному напрямку.
Від удару Hyundai вилетів на тротуар, де врізався у залізну огорожу, а потім ще й у припаркований Volkswagen.
Водій Hyundai не був пристібнутий паском безпеки. Його було госпіталізовано до лікарні.
Лише дивом автомобіль Hyundai не зачепив пішоходів.
Нагадаємо, 17 травня на вулиці Олени Теліги в Києві вантажівка МАЗ протаранила автомобіль Ford.