У столицю працюють мобільні групи із реагування на домашнє насильство



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Нацполіція

Поліцейські оперативно реагуватимуть на виклики та здійснюватимуть захист жертв від кривдників

6 листопада поліцейські у складі мобільних груп із реагування на факти домашнього насильства заступили на добове чергування.

До складу спеціалізованих мобільних груп входять працівники ювенальної превенції та дільничні офіцери поліції, а також у разі необхідності долучаються патрульні та працівники служби у справах дітей та сім’ї. А якщо у діях кривдника виявлять ознаки кримінального правопорушення, то залучатимуться слідчі та оперативники. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Серед основних завдань таких груп – проведення профілактичної роботи, своєчасне реагування на факти домашнього насильства, надання допомоги постраждалим особам з урахуванням результатів оцінки ризиків, винесення термінових заборонних приписів кривднику тощо.

«Тож якщо ви постраждали від домашнього насильства, обов’язково звертайтеся до поліції, аби правоохоронці могли швидко відреагувати на такий факт, допомогти та покарати кривдника у межах закону», - закликали поліцейські.

Як повідомлялося, у Києві судитимуть 33-річного місцевого мешканця, який систематично скоював психологічне та фізичне насильство у сім’ї.