Поліція викрила виготовлення і збут фальсифікованого лікарського засобу



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Фото: Нацполіція

Членам злочинного угруповання загрожує до десяти років позбавлення волі

Столичні правоохоронці викрили організовану злочинну групу, що збувала фальсифікований лікарський засіб «Соматин». Правоохоронці з’ясували, що до угруповання входило троє осіб, між якими заздалегідь були розподілені ролі. Готову продукцію збували за допомогою інтернет-магазину.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Ми з’ясували, що раніше судимий за скоєння аналогічного злочину організатор залучив осіб з метою виготовлення, зберігання та збуту фальсифікованого лікарського засобу. Правоохоронці провели ряд оперативних закупівель, аби довести їх причетність до скоєння злочину. Після чого, було проведено санкціоновані обшуки та з гаража, який винаймали зловмисники у місті Харків, вилучено понад 500 ємкостей із «Соматином», фальсифікатом та фуфламіцином. Після проведених слідчих дій діяльність організованої групи була нами припинена», - розповів начальник слідчого відділу управління поліції в метрополітені Олексій Журавель.

Слідчі за процесуального керівництва київської місцевої прокуратури №7 повідомили правопорушникам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів), ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.