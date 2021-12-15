Поліція викрила жителя Київщини, що продавав фейкові сovid-сертифікати (фото)

Під час обшуку вилучено міжнародні сертифікати про вакцинацію

Мешканець Ірпеня штампував підроблені документи

34-річний мешканець міста Ірпінь організував фірму, яка здійснювала підроблення документів, в тому числі сovid-сертифікатів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Викрили незаконну діяльність підпільного підприємства оперативники та полк поліції особливого призначення Київщини спільно з працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Київській області.

Встановлено, що замовлення довідок, у тому числі про разову вакцинацію та міжнародних covid-сертифікатів, здійснювалось через канал в одному з месенджерів шляхом заповнення відповідної форми, після чого фірма доправляла підробки поштою по всій території України. Замовники оплачували вартість документів після отримання.

Вартість довідки про «проходження» профогляду стартувала від 200 грн, підроблений covid-сертифікат коштував 800 грн.

За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук та вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, картки мобільних операторів, бланки медичних установ, міжнародні сертифікати про вакцинацію, списки документів для відправлення з відділення пошти.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила в Києві масштабну схему незаконного одержання свідоцтв про вакцинацію від Covid-19.