За добу в Києві виявлено понад 1,2 тис. нових хворих на коронавірус
Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 23 особи
За минулу добу, 14 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1247 осіб. Це на 181 випадок більше, ніж за попередній день (за добу 13 грудня було зафіксовано 1066 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 316 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 290 тис. осіб (за добу 14 грудня – 1776)
- померли понад 7,9 тис. людей (за добу – 23)
На сьогодні в Києві активних хворих понад 17,2 тис.
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 180 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 387 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 161 тис. осіб (за добу 14 грудня – 1157)
- померли 4,4 тис. осіб (за добу – 26).
На сьогодні в Київській області активних хворих понад 14,4 тис.
14 грудня в Україні медики зафіксували понад 8 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,5 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.