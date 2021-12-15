За добу в Києві виявлено понад 1,2 тис. нових хворих на коронавірус

За добу до лікарень Києва потрапили близько 200 осіб, хворих на коронавірус або з підозрою на недугу

Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 23 особи

За минулу добу, 14 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1247 осіб. Це на 181 випадок більше, ніж за попередній день (за добу 13 грудня було зафіксовано 1066 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 316 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 290 тис. осіб (за добу 14 грудня – 1776)

померли понад 7,9 тис. людей (за добу – 23)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 17,2 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 180 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 387 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 161 тис. осіб (за добу 14 грудня – 1157)

померли 4,4 тис. осіб (за добу – 26).

На сьогодні в Київській області активних хворих понад 14,4 тис.

14 грудня в Україні медики зафіксували понад 8 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,5 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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