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    За добу в Києві виявлено понад 1,2 тис. нових хворих на коронавірус

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    За добу до лікарень Києва потрапили близько 200 осіб, хворих на коронавірус або з підозрою на недугу - За добу в Києві виявлено понад 1,2 тис. нових хворих на коронавірус
    За добу до лікарень Києва потрапили близько 200 осіб, хворих на коронавірус або з підозрою на недугу
    фото: glavcom.ua

    Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 23 особи

    За минулу добу, 14 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1247 осіб. Це на 181 випадок більше, ніж за попередній день (за добу 13 грудня було зафіксовано 1066 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 316 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 290 тис. осіб (за добу 14 грудня – 1776)
    • померли понад 7,9 тис. людей (за добу – 23)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 17,2 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 180 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 387 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 161 тис. осіб (за добу 14 грудня – 1157)
    • померли 4,4 тис. осіб (за добу – 26).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 14,4 тис.

    14 грудня в Україні медики зафіксували понад 8 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,5 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    За добу в Києві виявлено понад 1,2 тис. нових хворих на коронавірус