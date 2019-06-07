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    Поліція вилучила у жителя Вишгорода арсенал зброї, привезеної з Донбасу (фото)

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    Під час обшуку у чоловіка вилучили рушниці та боєприпаси - Поліція вилучила у жителя Вишгорода арсенал зброї, привезеної з Донбасу (фото)
    Під час обшуку у чоловіка вилучили рушниці та боєприпаси
    Фото: Нацполіція

    Чоловік запевняє, що планував передати арсенал до музею

    Гранати, запали, снаряди, набої різних калібрів, рушниці – все це та багато іншого вилучили оперативні працівники Вишгородського відділу поліції під час обшуку у помешканні 47-річного чоловіка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Чоловіка зі зброєю в руках на балконі багатоповерхівки побачив випадковий перехожий та звернувся до поліції.

    Як пояснив зберігач військового арсеналу, він привіз її із зони АТО, де брав участь у військових діях, та планував передати до музею.

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    Також дві гранати з запалами поліція Києво-Святошинського району вилучила у двох жителів столиці, завітавши з обшуком за місцем проживання.

    За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    Тривають слідчі дії.

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    Поліція вилучила у жителя Вишгорода арсенал зброї, привезеної з Донбасу (фото)
    Поліція вилучила у жителя Вишгорода арсенал зброї, привезеної з Донбасу (фото)
    Поліція вилучила у жителя Вишгорода арсенал зброї, привезеної з Донбасу (фото)
    Поліція вилучила у жителя Вишгорода арсенал зброї, привезеної з Донбасу (фото)

    Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, під час огляду сумки якого виявили предмет, схожий за гранату РГД-5 із запалом.

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