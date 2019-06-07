Поліція вилучила у жителя Вишгорода арсенал зброї, привезеної з Донбасу (фото)



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Під час обшуку у чоловіка вилучили рушниці та боєприпаси Фото: Нацполіція

Чоловік запевняє, що планував передати арсенал до музею

Гранати, запали, снаряди, набої різних калібрів, рушниці – все це та багато іншого вилучили оперативні працівники Вишгородського відділу поліції під час обшуку у помешканні 47-річного чоловіка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Чоловіка зі зброєю в руках на балконі багатоповерхівки побачив випадковий перехожий та звернувся до поліції.

Як пояснив зберігач військового арсеналу, він привіз її із зони АТО, де брав участь у військових діях, та планував передати до музею.

Також дві гранати з запалами поліція Києво-Святошинського району вилучила у двох жителів столиці, завітавши з обшуком за місцем проживання.

За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, під час огляду сумки якого виявили предмет, схожий за гранату РГД-5 із запалом.