Поліція виявила у киянина наркотики на мільйон гривень (фото)



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Заборонені речовини вилучили та направили на експертизу Фото: Нацполіція

Поліцейські столиці затримали двох чоловіків за підозрою у зберіганні та збуті наркотиків

У ході відпрацювання території Святошинського району Києва на вулиці Підлісній дільничні офіцери поліції помітили підозрілого чоловіка. Після отримання згоди на перевірку його пакету поліцейські виявили там близько 200 грамів порошкоподібної речовини, схожої на амфетамін.

Правопорушник пояснив, що придбав наркотики з метою збуту у знайомого і надав адресу, де саме їх купував. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«У ході обшуку вказаного помешкання на вулиці Генерала Наумова у господаря ми виявили та вилучили близько 2 кг порошкоподібної речовини, а також близько 200 грамів зеленої речовини рослинного походження, схожої на канабіс, та електронні ваги. Вилучене направили на експертне дослідження», - розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев.

За цінами «чорного» ринку, вартість вилучених наркотичних речовин становить близько 1 млн гривень.

Обох чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися раніше не судимі місцеві мешканці, 1969 та 1982 років народження.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Запобіжний захід затриманим обере суд.