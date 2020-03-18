Правоохоронці вилучили у киянина наркотиків на понад мільйон гривень (фото)



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Під час обшку слідчі виявили близько 5 кг канабісу, розфасовані пігулки екстазі та метадон Фото: Нацполіція

Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення

Поліцейські Деснянського управління поліції спільно з працівниками Служби безпеки України викрили чоловіка, який налагодив збут оптових партій наркотичних речовин на території Києва.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

46-річного правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Ми провели обшуки в машині та оселі затриманого. У результаті вилучили близько 40 пакетиків, попередньо – із канабісом, кілька згортків із пігулками екстазі та метадоном та електронні ваги. Приблизна вартість вилучених речовин на «чорному» ринку сягає понад один мільйон гривень», - повідомив начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

Заборонені речовини поліцейські направили на проведення відповідної експертизи. Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення можливих спільників затриманого.

Слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно) Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі дії та узгоджується проект підозри з Київською місцевою прокуратурою №3.

Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.