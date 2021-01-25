Семеро киян-порушників шукали пригод у Чорнобильській зоні (фото)

Поліцейські зони ЧАЕС виявили кілька груп шукачів екстремального туризму

Днями, під час патрулювання зони ЧАЕС поблизу відселеного міста Прип’ять, поліцейські виявили сімох порушників, які незаконно проникли до зони відчуження, минаючи контрольно-пропускні пункти.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що усі порушники – кияни, віком від 23 до 38 років. Вони прибули до зони ЧАЕС з метою екстремального туризму.

Відносно усіх порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адміністративні матеріали направлені до суду для прийняття рішення.

Нагадаємо, упродовж різдвяних свят поліцейські у зоні ЧАЕС виявили 11 туристів-порушників.