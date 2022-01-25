Американці підтримали Кличка, що готує киян до спротиву Росії

У посольстві зазначають, що криза, створена Росією, лише зміцнила підтримку партнерів і друзів України

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін запевнила мера Києва Віталія Кличка, що США підтримують киян в умовах загрози російської агресії. Про це повідомляється на сторінці амбасади у Facebook.

«Підтвердила міському голові Кличку, що ми продовжуємо підтримувати киян в умовах загрози агресії. Криза, створена Росією, лише зміцнила підтримку партнерів і друзів України, підвищила рішучість її захисників і створила можливості для політичної єдності на підтримку світлого майбутнього України», – зазначається у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко, який також є головою Асоціації міст України, скликає засідання правління для розроблення спільних планів дій у протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, через загрозу вторгнення російських військових Канада пропонує своїм громадянам виїхати з України.

Разом з тим низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії та евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.

Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України.

Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів.