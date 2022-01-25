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    Американці підтримали Кличка, що готує киян до спротиву Росії

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    Американське посольство висловило підтримку киянам - Американці підтримали Кличка, що готує киян до спротиву Росії
    Американське посольство висловило підтримку киянам
    фото: посольство США

    У посольстві зазначають, що криза, створена Росією, лише зміцнила підтримку партнерів і друзів України

    Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін запевнила мера Києва Віталія Кличка, що США підтримують киян в умовах загрози російської агресії. Про це повідомляється на сторінці амбасади у Facebook.

    «Підтвердила міському голові Кличку, що ми продовжуємо підтримувати киян в умовах загрози агресії. Криза, створена Росією, лише зміцнила підтримку партнерів і друзів України, підвищила рішучість її захисників і створила можливості для політичної єдності на підтримку світлого майбутнього України», – зазначається у повідомленні.

    Як раніше повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко, який також є головою Асоціації міст України, скликає засідання правління для розроблення спільних планів дій у протистоянні російській агресії.

    Нагадаємо, через загрозу вторгнення російських військових Канада пропонує своїм громадянам виїхати з України.

    Разом з тим низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії та евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

    Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.

    Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України.

    Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

    МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів.


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    Теги: МЗС ЄС Росія Віталій Кличко Київ США війна мер криза
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    Американці підтримали Кличка, що готує киян до спротиву Росії