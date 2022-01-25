У Білій Церкві молодик вчинив стрілянину (фото)

Правоохоронці вилучили пістолет та відправили його на експертизу

Патрульні поліцейські Білої Церкви затримали хулігана, який стріляв з вогнепальної зброї у під'їзді багатоповерхівки. Інцидент стався на Олександрівському бульварі у Білій Церкві, повідомляє патрульна поліція Білої Церкви.

Про інцидент поліцейські дізналися від місцевої мешканки, яка повідомила, що її колишній вчинив стрілянину прямо в під'їзді багатоповерхівки. На місце події одразу вирушили патрульні.

Прибувши на виклик, інспектори побачили у приміщенні молодого чоловіка. Він і виявився ймовірним порушником. Патрульні провели поверхневу перевірку, під час якої у чоловіка знайшли пістолет. Невідомо, як саме зловмисник купив зброю, адже в Україні дозволено володіти лише нагородними бойовими пістолетами. Крім того, закон дозволяє журналістам, депутатам, поліцейським та суддям володіти травматичною зброєю. Оскільки інші мешканці багатоповерхівки також підтвердили патрульним, що чули постріли, інспектори викликали за адресою слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці вилучили пістолет та відправили його на експертизу. Сам злочин слідчі кваліфікували як хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї.

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