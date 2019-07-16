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    Поліція затримала чоловіка, який зарізав свою колишню дружину

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    Зловмисник -&nbsp;раніше не судимий 54-річний киянин - Поліція затримала чоловіка, який зарізав свою колишню дружину
    Зловмисник - раніше не судимий 54-річний киянин
    Фото: Нацполіція

    Підозрюваного затримали, коли він повернувся додому

    Столичні правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у вбивстві його колишньої дружини.

    Нагадаємо, трагедія сталася у Дніпровському районі столиці на вулиці Каунаській.

    «Оперативники Дніпровського управління поліції затримали порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України раніше не судимого 54-річного підозрюваного, коли він повернувся додому», - інформує пресслужба поліції Києва.

    Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

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    Нагадаємо, зловмисник вдарив колишню дружину ножем у груди, від отриманих травм жінка померла на місці.

    Зі слів матері підозрюваного встановлено, що колишня дружина прийшла поговорити з її сином, потім між ними виникла сварка. У результаті чоловік схопив ніж і вдарив потерпілу у груди, після чого втік. Знаряддя злочину він залишив на місці.

    На його пошуки були зорієнтовані усі наряди поліції. 

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