Столична поліція зловила крадія майна із гаражів (фото, відео)



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У чоловіка виявили імовірні знаряддя злочину та майно, що фігурує в інших кримінальних провадженнях як викрадене

Злодій виносив із гаражів усе, що можна продати

Під час розслідування справи щодо крадіжок, вчинених на території гаражних кооперативів у Голосіївському районі, столичні оперативники встановили та затримали 42-річного уродженця Київської області.

Чоловік проникав у приміщення та викрадав все, що можна продати. Наразі доведена його причетність до вчинення двох епізодів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки заступника начальника відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції В’ячеслава Малька, під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що викрадене майно чоловік зберігає у приміщенні гаража, власник якого нещодавно помер. «Для охорони поцупленого зловмисник поселив там безпритульного. Під час обшуків у гаражі, де порушник ховав речі, та за місцем його мешкання ми виявили та вилучили 65 мобільних телефонів, імовірні знаряддя злочину та майно, що фігурує в інших кримінальних провадженнях як викрадене», - повідомив правоохоронець.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У травні поточного року відносно нього столичні правоохоронці направили обвинувальний акт до суду за зберігання наркотиків.

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні двох епізодів злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України.

Поліцейські звернулися до районного суду із клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до шести років.

Також у рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють причетність фігуранта до інших крадіжок, скоєних на території столичних гаражних кооперативів.