У зоні ЧАЕС поліція зловила туристів-екстремалів із Харкова (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відносно незаконних туристів поліція склала адміністративні протоколи Фото: Нацполіція

Порушникам загрожує штраф

У відселеному с. Красне в зоні ЧАЕС під час патрулювання працівники поліції виявили правопорушників.

Троє молодих чоловіків приїхали з міста Харків до зони відчуження з метою екстремального туризму. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Відносно громадян поліція склала адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали справ скеровано до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

Як повідомлялося, від початку 2019 року Чорнобильську зону відчуження вже відвідали 107 тис. туристів. Такий рекорд був встановлений у жовтні. Зростання ж відвідуваності почалося навесні. Найбільше відвідувачів приїздять із-за кордону – майже 80%.

Прозорі правила перетину кордону Чорнобильської зони відчуження, система «Електронний білет», злагодженість у роботі служби забезпечення відвідування та супроводу – дали можливість приймати великі потоки відвідувачів без особливих складнощів.

До слова, у зоні відчуження ЧАЕС для туристів хочуть організувати екскурсії на повітряних кулях. Є кілька компаній, які зацікавилися цією ідеєю.